a Porsche mostrou dois 911 Dakar de pré-produção em intensos testes "fora de estrada" para agora revelar a nova proposta em toda a sua glória no salão automóvel e Los Angeles, que esta quinta-feira abriu as portas ao público.

Porsche 911 Dakar: tributo ao campeão do mítico rali

O primeiro off-road da gama chega ao mercado numa edição limitada a 2.500 exemplares, e já tem preços para o mercado português.

Recuperar um mito

Face ao modelo original nascido em 1964, era difícil adivinhar que havia ainda espaço para transfigurar por completo o Porsche 911.

É, por isso, com surpresa que se atende a este super desportivo que presta tributo ao primeiro Porsche de sempre a ganhar o rali Paris-Dakar em 1984.

Com efeito, há quase 40 anos Jacky Ickx levou à vitória o Porsche 953, muito à conta da estreia do sistema de tracção integral que equipava.

Esta proposta ganha maior altura ao solo, em 50 mm, face ao 911 Carrera, e sobe até aos 80 mm com a suspensão elevada ao máximo.

O sistema, que é parte integrante do chassis reafinado, está concebido para verdadeiras aventuras "todo o terreno" até aos 170 km/hora. A suspensão "regressa" às suas cotas normais quando essa velocidade é ultrapassada.

Alimentado por um bloco biturbo de 3.0 litros, passa os 480 cv e 570 Nm às quatro rodas através de uma caixa automática PDK de oito relações.

Em pura aceleração, consegue bater nos 100 km/hora em apenas 3,4 segundos, o que não deixa de ser fantástico para um desportivo com estas características.

Há uma razão para ser o Porsche 911 mais "lento" da gama, com a velocidade de ponta a estar limitada aos 240 km/hora.

E tudo se deve aos pneus especiais Scorpion All Terrain Plus da Pirelli, sendo de 245/45 ZR 19 à frente e de 295/40 ZR 20 atrás.



O Porsche 911 Dakar equipa de série um eixo traseiro direccional e apoios de motor activos, derivados do Porsche 911 GT3, para melhor controlo no asfalto com aqueles pneumáticos.

Estreia absoluta são os modos de condução Rallye e Off-Road, associados ao Rallye Launch Control para optimizar os arranques em pisos soltos.

O primeiro privilegia o envio do binário para as rodas traseiras enquanto no segundo é maximizada a tracção e o sistema de elevação da suspensão.



Estrutura reforçada

Para o máximo desempenho, o super off-roader aligeirou vários elementos para chegar aos 1.605 quilos de peso, apenas mais dez do que o 911 Carrera 4 GTS.

Várias peças são fabricadas em fibra de carbono, como os bancos dianteiros em estilo bacquet. Os bancos traseiros foram simplesmente eliminados, enquanto os vidros e a bateria são agora mais ligeiros.

Por fora destacam-se a asa traseira e o capô, ambos fabricados em fibra de carbono, as extensões dos guarda-lamas e os ganchos de reboque.



A parte de baixo da carroçaria é protegida por elementos em aço inoxidável, com as grelhas das entradas de ar frontais a serem também naquele material.

O tejadilho tem uma tomada eléctrica de 12 volt para ligar faróis suplementares, e pode comportar uma grade para transportar material próprio para a aventura.

Rallye Design opcional

Sendo uma homenagem ao Porsche 953, nada melhor do que "pintar" o super desportivo com as cores desse carro vitorioso no Paris-Dakar.



O pacote opcional Rallye Design compreende a pintura azul e branca do patrocínio da Rothmans, e o número gravado nas portas de zero a 999.

Contudo, estando a publicidade ao tabaco proibida, a Porsche criou o logótipo Roughroads, com as letras a serem em tudo semelhantes às da marca.

As jantes são pintadas em branco enquanto uma faixa vermelha entre os farolins simula o visual do Porsche 953. O interior é marcado pelos revestimentos em pele e Race-Tex nos bancos e nos painéis.

Desconhece-se quantos exemplares, dos 2.500 desta série limitada, estão reservados ao nosso país. As encomendas, no entanto, já estão abertas, com preços a partir de 264.041 euros.

