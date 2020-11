Polícia apreende carro que condutor tinha comprado há 30 segundos

"30 Segundos" podia muito bem ser o título do próximo filme de Nicolas Cage, numa referência ao mítico filme "60 Segundos", mas não. Este é apenas o tempo que o protagonista desta história, um condutor do Reino Unido, demorou a ver o seu carro apreendido depois de o comprar.

A situação foi partilhada no Twitter pela Polícia de Northampton, que explicou o sucedido. Depois de um carro patrulha quase ter sido abalroado de frente por um Renault Mégane, os agentes encostaram o condutor do Mégane e perceberam que este não tinha seguro.

Como desculpa, o condutor apressou-se a dizer que tinha comprado o carro há 30 seguros. "Pela primeira vez isto até era verdade", pode ler-se no comunicado da Polícia, que aplicou a lei e apreendeu o automóvel.

Recorde-se que conduzir um automóvel sem seguro no Reino Unido dá direito a uma multa de 334 euros e menos seis pontos na carta de condução, sendo que numa situação destas a Polícia tem o poder de "apreender e, em alguns casos, destruir o veículo".

This vehicle almost has a head on with our motor. The driver then told officers he brought the car 30 seconds ago and for once this was actually true. Unfortunately took his chances not insuring it. And well you all know what happens next.. #Seized #s3812BRANDHAM pic.twitter.com/O5XF3oboGO