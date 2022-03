Um verdadeiro delírio para os olhos é o melhor elogio que se pode fazer ao novo protótipo da Polestar, um roadster com capota rígida amovível para quatro ocupantes.





Polestar O2: protótipo delirante até tem um drone para se filmar

Chama-se O2 Concept este eléctrico de alto desempenho da marca sueca, a querer "morder" os calcanhares dos Porsche Taycan e Audi RS e-tron GT.

Inspirado no Polestar 5

O desenho é semelhante ao concept car Precept, que irá entrar em produção em 2024 como Polestar 5, mas com uma distância entre eixos mais curta, a chegar aos 2,79 metros.

O capô robusto, ladeado pelas mesmas ópticas em forma de L horizontal daquele protótipo, mas marcado por um divisor frontal a dar-lhe uma enorme agressividade.

As rodas aerodinâmicas preenchem os guarda-lamas elevados à frente e atrás, ligados por uma soleira em preto a cortar toda a parte lateral da carroçaria.

A traseira angular mantém as fortes semelhanças com o Precept, marcada pelo difusor proeminente e pelos farolins laterais ligados por uma faixa luminoso como uma peça única.

A aerodinâmica foi concebida para maximizar a autonomia com entradas disfarçadas para melhorar o fluxo de sobre as rodas e a lateral do descapotável.

Os farolins funcionam como pequenos spoilers para reduzirem forma eficaz a turbulência na traseira.

Montado sobre a mesma plataforma do futuro Polestar 5 a distância entre eixos, de 2,79 metros, é mais curta em 30 centímetros do que aquele modelo.

Porta-bandeira exemplar

"O O2 Concept é o porta-bandeira da nossa marca; é exemplar do que somos capazes de projectar com o talento e as tecnologias de que dispomos", destaca Thomas Ingenlath, presidente da Polestar.





Polestar O2: protótipo delirante até tem um drone para se filmar

"E podermos baixar o tejadilho do descapotável e não ouvir o motor promete uma sensação soberba".

O protótipo também revela os avanços da construtora escandinava em termos de sustentabilidade e tecnologia.

O chassis usa diferentes tipos de alumínio nos seus componentes para uma experiência de condução mais emocionante.

Já o interior minimalista é construído com um novo monomaterial termoplástico em poliéster reciclado que reduz o peso do descapotável.

A dominar o tabliê ao centro está um ecrã táctil multimédia vertical, com 15 polegadas, e atrás do volante multifunções está um painel de instrumentos digital rectangular.

Novidade mesmo é a integração de um drone atrás dos bancos traseiros, que pode levantar voo e filmar o carro para futuro registo para o condutor aperfeiçoar a sua condução.

O drone está capaz de "perseguir" o O2 Concept até aos 90 km/hora, e as imagensfilmadas podem ser partilhadas no ecrã central.

Quanto ao desempenho do desportivo, tudo se mantém em segredo: é desconhecida a potência da motorização eléctrica, assim como a capacidade da bateria e a sua autonomia.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?