Polestar e Google revelam novas funcionalidades no CES 2024

Há novas funcionalidades da Google que irão ser introduzidas em breve no Polestar 2 e nos novíssimos Polestar 3 e Polestar 4.

A marca sino-sueca e a sua parceira tecnológica estão a destacar no Consumer Electronics Show (CES) várias soluções para planear percursos.

Uma funcionalidade que está já a ser implementada no Polestar 2 é o planeamento de viagens no Google Maps do telemóvel e enviá-lo para o sistema de infoentretenimento do carro.

Outra novidade é a implementação da versão beta do navegador Chrome naquele "eléctrico", proporcionando uma navegação familiar e intuitiva aos utilizadores.

O CES 2024 que arrancou esta terça-feira em Las Vegas, nos Estados Unidos, decorre até sexta-feira.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?