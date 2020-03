A Peugeot pode só ter lançado recentemente a sua gama electrificada, mas a primeira aposta na electricidade aconteceu em 1941, ano em que lançou o VLV, cujas siglas correspondiam a ‘Voiture Légère de Ville’.

O início do séc. XX ficou marcado por décadas complicadas, num período dominado por numerosos conflitos bélicos, o que levou à redução do abastecimento de combustíveis fósseis. Isto obrigou as fabricantes a pensar e a desenvolver alternativas a estas energias, com a Peugeot a apresentar o VLV, um pequeno automóvel verdadeiramente revolucionário para a época.

Peugeot VLV. Primeiro eléctrico da marca do leão nasceu em 1941

O primeiro automóvel totalmente eléctrico da marca francesa tinha um motor eléctrico que produzia 1 kW, o equivalente a 1,3 cv, mas já na altura contava com um avançado sistema que lhe dava um "boost" momentâneo que o levava aos 3,5 cv.



Com apenas 348 quilos de peso tinha autonomia para 80 quilómetros e chegava aos 30 km/h de velocidade máxima, número que subia até aos 36 km/h com o "boost" de potência accionado. São números impressionantes, sobretudo se tivermos em conta a época em que o VLV foi lançado no mercado.

A principal missão do VLV era satisfazer as necessidades básicas de mobilidade para serviços médicos, de farmácia e de Correios, e a esse nível revelou-se muito importante.

Porém, o processo de construção do Peugeot VLV era lento e muito caro, já que a produção era constantemente interrompida por dificuldades no fornecimento de materiais. Isso levou a que a produção fosse interrompida em Fevereiro de 1945, depois de apenas 377 unidades vendidas.



Ainda assim, este modelo ficará para sempre na história da marca do leão como o primeiro automóvel eléctrico da fabricante agora liderada por Jean-Philippe Imparato, e numa altura em que o catálogo da Peugeot já conta com versões híbridas do 508 e 3008 e com variantes totalmente eléctricas do 208 e 2008, faz todo o sentido recuperá-lo.