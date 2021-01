Peugeot e-Partner: novas funcionalidades na mobilidade eléctrica

Chega no segundo semestre deste ano a variante electrificada de um dos comerciais ligeiros mais populares da marca do leão.

A Peugeot e-Partner foi apresentada esta terça-feira, com argumentos que prometem dar luta à concorrência na mobilidade eléctrica.

Ligeira e flexível

Proposto nas versões simples e mista, com variantes standard e longa, o furgão construído sobre a plataforma modular EMP2 é motorizado por um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 260 Nm, alimentado por uma bateria de iões de lítio de 50 kWh.

Com uma autonomia até 275 quilómetros segundo o ciclo WLTP, a e-Partner acelera em 11,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 130 km/hora controlada por via electrónica.

A carrinha comercial ligeira integra de série um carregador monofásico de 7,4 kW, sendo opcional o trifásico de 11 kW.

Cinco horas são necessárias para carregar a bateria numa wallbox de 11 kW, ou 30 minutos para conseguir 80% da sua capacidade a 100 kW.

Três modos de condução estão disponíveis – Eco, Normal e Power –, assim como o novo comando de caixa automática e-Toggle.





A selecção Power oferece a potência e binário máximos do motor eléctrico, enquanto dois modos de travagem – Moderada e Aumentada – permitem maximizar a recuperação de energia.

Adaptada às necessidades

Em tudo semelhante às "irmãs" com motorizações térmicas, a Peugeot e-Partner é proposta com dois comprimentos e dois níveis de equipamentos – Pro e Premium –, assim como nas versões Asphalt, para as grandes deslocações, e Grip, para condições de difícil acesso.

A variante Standard tem 4.400 mm enquanto a Longa tem 4.750 mm ganhando esta uma variante mista para cinco ocupantes, com bancos fixos ou rebatíveis.





A capacidade de carga útil chega aos 3.090 mm no primeiro exemplo (3.800 litros), e 3.440 mm (4.400 litros) no segundo, ganhando ambas, à frente, um volume adicional de 500 litros.

A carga útil vai até aos 800 quilos enquanto a sua capacidade de reboque chega aos 750 quilos.

A modularidade da viatura continua a ser um dos seus trunfos, patente no banco Multiflex de três lugares, à porta integrada na divisória interior e ao assento do banco lateral, que pode ser elevado.





Interior mais cuidado e tecnológico

E pode assumir-se como um verdadeiro escritório sobre rodas graças à mesa integrada nas costas rebatíveis do banco central, que pode ser orientada para o lado do passageiro ou do condutor.

A Peugeot e-Partner integra de série um painel de instrumentos analógico, adaptado à gestão de um veículo eléctrico.

Vários indicadores assinalam o consumo e a recuperação de energia, a carga da bateria, e os gastos dos sistemas de aquecimento e ar condicionado.

Ao centro do tabliê está um ecrã táctil de infoentretenimento com pack de navegação conectada e compatível com Apple CarPlay e Android Auto.





Através dele pode visualizar-se, em tempo real, os fluxos de energia e as estatísticas de consumo, e programar um carregamento diferido, entre outras funções.

Em opção, pode receber um painel de instrumentos 100% digital, com o ecrã de dez polegadas a ocupar o lugar da instrumentação convencional.

Em termos de segurança e apoio à condução, a Peugeot e-Partner pode ser equipada com sistemas como o acesso e arranque "mãos livres", Advanced Grip Control com cinco níveis de aderência e ajuda ao arranque em subida.

Opcional é também a câmara de marcha-atrás Visiopark 180° e o sistema Surround Rear Vision, para vigiar as manobras do espaço exterior traseiro e lateral do lado passageiro, com as imagens a serem apresentadas num ecrã de cinco polegadas no local do retrovisor.





Regulador e limitador de velocidade, aviso de transposição involuntária de faixa, alerta de risco de colisão e travagem automática de emergência, reconhecimento dos sinais de trânsito, vigilância do ângulo morto, controlo de estabilidade do reboque e indicador de carga excessiva são outros sistemas opcionais.



A nova Peugeot e-Partner chega ao mercado nacional na segunda metade deste ano, não estando ainda definidos os preços de venda de cada uma das versões.

