E aí está por fim o novíssimo Peugeot E-208 GTi a mostrar-se em todo o seu esplendor, já na variante que irá chegar em breve aos concessionários europeus.

Peugeot E-208 GTi quase a chegar ''estreia-se'' nas 24 Horas de Le Mans

As 24 Horas de Le Mans, que se correm no próximo fim de semana, serão o cenário para a estreia oficial do hot hatchback eléctrico, ou não celebrasse a marca do leão os 100 anos sobre a primeira participação na prova.

Já a partir desta terça-feira, a Peugeot irá expor três modelos de produção pintados em azul, branco e vermelho como a bandeira tricolor francesa.

Prazer de condução único, visual desportivo e tecnologias avançadas moldam o novo E-208 GTi, apostado na mesma versatilidade com que o icónico 205 surpreendeu o mundo quando foi lançado há quatro décadas.

"Gémeo" técnico dos Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e e Lancia Ypsilon HF, beneficia do mesmo motor de 207 kW (281 cv) e 345 Nm passado às rodas dianteiras com diferencial autoblocante no redutor.

O resultado está bem à vista: zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos para uma velocidade de ponta de 180 km/hora, com a mesma bateria de 54 kWh a permitir uma autonomia combinada em redor dos 350 quilómetros.

Será preciso aguardar até às 13h00 de sexta-feira quando Alain Favey, director executivo da Peugeot, revelar em conferência de imprensa todos os detalhes técnicos do compacto desportivo.

Texto: P.R.S.

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