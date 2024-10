Está "fechada" a gama eléctrica da Peugeot com a chegada ao nosso país da variante E-408 totalmente eléctrica de 157 kW (213 cv) e 345 Nm para os acabamento Allure e GT.

Peugeot 408 já é 100% eléctrico com mais de 450 km de autonomia

Os preços já estão definidos e as reservas abertas, com a entrega dos primeiros exemplares a acontecerem ao longo de Janeiro.

Sem qualquer mudança estética de monta em relação às variantes micro híbridas e híbridas plug-in, o SUV coupé reforça as qualidades de condução e de conforto tradicionais nas propostas da marca do leão.

O interior segue as mesmas premissas tecnológicas mas agora com menus específicos na instrumentação e no infoentretenimento que permitem ajustar e receber dados do sistema de propulsão e de condução.

Já o sistema de navegação passa a incluir o reconhecimento de comandos vocais com ChatGPT, e um planeador de rotas que propõe paragens devidamente escalonadas quando o destino é inserido.

A solução calcula a carga da bateria em tempo real, a distância, a velocidade, as condições do trânsito ou mesmo a orografia do percurso, podendo a função ser activada no telemóvel na aplicação E-Routes.

Linha com dois acabamentos

Proposto nos acabamentos Allure e GT, a bateria de 58,2 kWh úteis oferece uma autonomia até 453 quilómetros, sendo recarregável de 20 a 80% em pouco mais de meia hora num posto rápido até 120 kW.

A aerodinâmica foi alvo de especial atenção ao beneficiar duma parte inferior da carroçaria específica para formar um piso plano.

Pára-choques, entradas de ar e grelha de protecção inferior frontais, sem esquecer as protecções traseiras das rodas dianteiras contribuem para manter um consumo combinado em redor dos 15,2 kWh/100 km.

Para além duma experiência de condução mais suave, a travagem regenerativa, activada em três níveis nas patilhas do volante, permitem atingir os 453 quilómetros de autonomia previstos pela insígnia.

Três modos de condução estão adaptados às condições de circulação, com o Normal a oferecer 140 kW (190 cv) e 300 Nm, baixando no Eco para 125 kW (170 cv) e 270 Nm.

O modo Sport, que liberta os 157 kW (213 cv) e 345 Nm máximos, activa-se de forma automática (mas temporária) nas fases de arranque, podendo ser activada em contínuo para o puro prazer desportivo.

O Peugeot e-408 arranca nos 45.395 euros no acabamento Allure, passando para os 48.205 euros na linha GT mas a campanha de lançamento baixa-os, respectivamente, para 43.395 euros e 45.205 euros.

