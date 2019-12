Peugeot 406 do filme “Taxi” pode ser seu por… 3 mil euros!

Ainda se lembra do Peugeot 406 que protagonizava o filme francês "Taxi", do realizador Luc Besson, em 1998? Pois bem, agora pode ser seu!

Na verdade este não é um dos automóveis usados no filme, mas é uma réplica feita por um fã russo deste filme gaulês. Para isso equipou-o com todos os apêndices aerodinâmicos que conhecemos do táxi mais famoso de Marselha, criando uma réplica quase perfeita do carro usado na sequela, "Taxi 2", que chegou aos cinemas em 2000.

Porém, importa dizer que o motor que está debaixo do "capot" continua a ser o mesmo bloco de série da berlina da marca do leão, pelo que será muito mais difícil replicar aquilo que vimos este 406 fazer no grande ecrã. Contudo, e para os interessados, importa dizer que se trata de um motor a gasolina de 1.8 litros com 116 cv de potência. Ainda assim, o dono garante que a ECU foi reprogramada e o sistema de escape alterado, com o silenciador a ser "roubado" a uma Honda SBR1000RR.

Este pedaço de história do cinema europeu está à venda online, na Rússia, e já conta com 283 mil quilómetros feitos. O preço? 220 mil rublos, aproximadamente 3175 euros!