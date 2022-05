Peugeot 308 SW já está nos concessionários; saiba os preços

O novo Peugeot 308 SW chega esta semana aos concessionários nacionais com motorizações a gasolina, diesel e hibrída plug-in.

A carrinha é uma das mais fortes apostas da marca do leão, depois do sucesso que atingiu a berlina, votada Carro do Ano 2022 no nosso país.

Expressiva e com um perfil desportivo, a carrinha distingue-se pelo espaço a bordo e pela capacidade da bagageira, para um uso prático por toda a família.

Mais dinâmico e espaçoso

O Peugeot SW foi construído a partir de uma evolução da plataforma EMP2, com novos elementos estruturais para uma maior eficiência e segurança.

Face à berlina, a distância entre eixos cresceu 55 mm, para os 2,73 metros, com o comprimento total a situar-se nos 4,64 metros e a largura nos 1,85.

Este aumento permite oferecer 129 mm de espaço ao nível dos joelhos para os ocupantes dos bancos traseiros, e maximizar a bagageira até aos 608 litros.

A essa capacidade somam-se vários espaços de arrumação, incluindo uma consola central ampla para guardar os objectos do quotidiano.

Mais baixo do que o seu antecessor, com apenas 1,44 metros de altura, a carrinha tem um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,28.



A bordo, a carrinha exibe o novo e estilizado i-Cockpit da Peugeot mas agora mais ergonómico.

O volante dispõe de comandos integrados com sensores que detectam a ausência das mãos do condutor quando usa os auxiliares de condução.

O painel de instrumentos, com um ecrã digital 3D de dez polegadas, é totalmente parametrizável e personalizável com vários modos de visualização.

O ecrã táctil multimédia, também de dez polegadas, integra o novo sistema de infoentretenimento i-Connect Advanced, com uma utilização idêntica à de um telemóvel.

Os modos de marcha dispõem de um novo controlo, a que se somam dois botões (Parking e Manual) para a caixa automática de oito velocidades.



O selector dos modos de condução – Electric, Hybrid, Eco, Normal e Sport – também é novo, mas dependente do tipo de motorização.

A bordo do novo 308 SW, as ajudas à condução de última geração completam a oferta tecnológica a bordo, ao melhor nível do savoir-faire da marca.

Um novo passo em direcção à condução semi-autónoma é dado com o pacote Drive Assist 2.0, que será disponibilizado em breve.

O sistema inclui cruise control adaptativo com função stop & go, nas variantes com caixa automática EAT8, e manutenção na faixa de rodagem.

A ele são adicionadas três novas funções para vias com dupla faixa de rodagem, como a mudança semi-automática de via.



Operacional entre os 70 e os 180 km/hora, ao condutor é proposto a ultrapassagem do veículo imediatamente à sua frente, para depois regressar à faixa original.

Dispõe ainda de recomendação antecipada da velocidade, e adaptação da velocidade em curva.

Híbrido, gasolina ou diesel

São cinco os níveis de equipamento para o Peugeot 308 SW com motores a gasolina e gasóleo, e motorização híbrida plug-in.

O destaque recai, obviamente, nos dois blocos motrizes electrificados com potências combinadas de 180 e 225 cv.

O Hybrid 225 e-EAT8 associa um motor 1.6 PureTech de 180 cv a um propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv).

A caixa automática e-EAT8 de oito relações passa os 225 cv e 360 Nm às rodas dianteiras, para uma velocidade máxima de 235 km/hora.



Os consumos combinados rodam os 1,2 litros/100 km e as emissões de dióxido de carbono atinge mas 26 g/km.

A bateria de 12,4 kWh assegura uma autonomia até 60 quilómetros, com os carregamentos a fazerem-se em 1h40 a 7,4 kW a partir de uma wallbox.

Já o Hybrid 180 e-EAT8 dispõe do mesmo bloco a gasolina mas apenas com 150 cv.

A ele está associado o mesmo motor eléctrico e a mesma transmissão automática da versão hibridizada mais potente.

No domínio dos motores térmicos, a oferta no domínio da gasolina é assegurada pelos motores de três cilindros 1.2 PureTech de 110 e 130 cv.

O primeiro está ligado a uma caixa manual de seis velocidades, e ao segundo é dada a opção para a transmissão automática EAT8 de oito relações.

O diesel é composto apenas pelo bloco de 1.5 litros e quatro cilindros Blue HDi de 130 cv com transmissão manual de seis relações ou automática de oito velocidades.

Equipamento Motorização Preço Active Pack 1.2 PureTech 110 cv CVM6 27.000 euros 1.2 PureTech 110 cv CVM6 27.800 euros 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 31.100 euros Hybrid 180 cv e-EAT8 39.150 euros Allure 1.2 PureTech 130 cv CVM6 30.220 euros 1.2 PureTech 130 cv EAT8 32.120 euros 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 33.500 euros 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 35.400 euros Hybrid 180 cv e-EAT8 41.350 euros

Allure Pack 1.2 PureTech 130 cv CVM6 31.120 euros 1.2 PureTech 130 cv EAT8 33.020 euros 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 34.400 euros 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 36.300 euros Hybrid 180cv e-EAT8 42.250 euros GT 1.2 PureTech 130 cv EAT8 35.470 euros 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 38.750 euros Hybrid 180 cv e-EAT8 44.700 euros Hybrid 225 cv e-EAT8 46.200 euros GT Pack 1.2 PureTech 130 cv EAT8 37.520 euros

1.5 BlueHDi 130cv EAT8 40.800 euros Hybrid 180 cv e-EAT8 46.750 euros Hybrid 225 cv e-EAT8 48.250 euros

