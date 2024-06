Peugeot 3008 completa gama com Plug-In Hybrid 195; saiba os preços

Depois das variantes eléctricas e micro híbridas, chega agora a vez de anunciar os preços para o novo Peugeot 3008 na variante híbrida plug-in com autonomia eléctrica até 87 quilómetros.

Com as encomendas já abertas, a nova versão completa uma gama totalmente electrificada, com a entrega dos primeiros exemplares a acontecer em Novembro.

O Plug-In Hybrid 195 e-DCS7, como a sua designação indica, oferece uma potência combinada de 195 cv, passados ao eixo dianteiro através duma transmissão automática de sete relações.

Autonomia até 87 km

O SUV coupé estreia a plataforma multi-energias STLA Medium, do grupo Stellantis, adaptada ao novo grupo motopropulsor, sem perda de espaço a bordo e mantendo os 520 litros de capacidade na bagageira.

A equipá-lo está um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv), associado ao motor turbo de 1.6 litros com 150 cv e 250 Nm, para uma potência combinada de 195 cv.

Em estreia com esta nova motorização está a nova caixa automática e-DCS7de dupla embraiagem com sete velocidades.

A bateria de 21 kWh (17,8 kWh úteis) oferece uma autonomia eléctrica até 87 quilómetros, sendo recarregável em 2h55 a 7,4 kW em corrente alternada, subindo para 9h05 a 3,7 kW.

Em cada nível de acabamento, as principais opções encontram-se agrupadas nos pacotes Visão 360º & Drive Assist, Navegação Panorâmica, e Tecto de Abrir no nível Allure.

Já os pacotes Visão 360º & Drive Assist Plus, Hi-Fi Focal, e Tecto de Abrir são propostos para o topo de gama GT.

Já disponível para encomenda, é proposto a partir de 45.150 euros na versão Allure e desde 50.150 euros para a linha GT.

Até ao último dia de Julho está em vigor uma campanha que retira mil euros sobre o preço original a qualquer uma das variantes, sem esquecer a oferta da easy Wallbox para carregar a bateria.

Para os clientes empresariais, os preços sem IVA arrancam nos 33.466 euros para o Allure, e nos 37.165 euros para o GT.

