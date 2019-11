Pequeno Suzuki Jimny é o último reforço da polícia italiana

Bandidos italianos, tenham cuidado! Os Carabinieri acabam de apresentar a sua mais recente "arma", o Suzuki Jimny.

Sim, há formas mais rápidas de apanhar aceleras, sobretudo com os "Alfas" e os Lotus que a polícia italiana tem na sua garagem, mas estamos seguros que este Jimny, um dos automóveis mais divertidos e mais ágeis que conduzimos nos últimos tempos, será muito útil nas famosas ruas estreitas de Itália. Isto já para não falar do facto deste Jimny ser um autêntico "samurai" fora de estrada!

"Os Carabinieri escolheram a Suzuki para dar mobilidade aos homens e mulheres destacados no terreno em defesa do respeito e do cumprimento das leis, seja em estrada ou fora dela", pode ler-se no comunicado das autoridades transalpinas.