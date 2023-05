Lançado o enorme EX90, está quase a terminar a espera pela estreia do "eléctrico" mais pequeno da Volvo.

Pensado para a geração Z: Volvo EX30 estreia em Junho

O novo EX30 será revelado ao mundo a 7 de Junho, com as encomendas para o crossover a abrirem de imediato no nosso país.

O modelo será construído na China sobre a mesma plataforma SEA da Geely em que é montado o Smart #1 e Smart #3.

E, mesmo sem se saberem ainda os seus dados técnicos, não deverá fugir muito da realidade daqueles dois modelos.

Em termos visuais, espera-se que assuma a mesma linguagem estilística do EX90, com os farolins verticais e o faróis a plasmarem o martelo de Thor.

Quanto ao tamanho, poderá chegar aos 4,27 metros de comprimento do Smart #1, com o motor eléctrico a desenvolver 200 kW (272 cv) e 343 Nm.

A bateria poderá ser a mesma de 66 kWh, o que significa que poderá ter uma autonomia máxima em redor dos 440 quilómetros.

"O EX30 será muito importante para nós", afirmou ao diário alemão Handelsblatt o director geral da Volvo Cars no final do ano passado.

Para Jim Rowan, o objectivo é claro: criar um carro que consiga responder aos desejos de consumidores mais jovens e menos abastados.

Mesmo sendo mais acessível, não quer dizer que o EX30 descure os níveis de segurança, qualidade de construção e fiabilidade que fazem a fama da Volvo.

A diferenciação poderá passar pelos dispositivos de segurança activa e de apoio ao condutor, assim como pelas capacidades do sistema de infoentretenimento.

Rumores apontam que mesmo que o crossover eléctrico poderá ter um preço bastante diferenciado do actual XC40, embora perto dos 40 mil euros.

