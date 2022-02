Se a venda de um objecto que pertenceu ao campeoníssimo Juan Manuel Fangio já é um acontecimento, o que dizer quando se trata de um dos seus carros favoritos?





Peça única: Mercedes 300 SL de Juan Manuel Fangio vai a leilão

Trata-se de um sublime Mercedes 300 SL Roadster que a insígnia germânica ofereceu, em 1958, ao piloto argentino de Fórmula 1 quando ele se reformou.

A RM Sotheby’s leva-o a leilão, entre 28 de Fevereiro e 4 de Março, e é esperado, sem surpresa, um valor milionário. A título de exemplo, diga-se que um Mercedes 300 SL Gullwing foi leiloado recentemente por quase 6 milhões de euros.

Tal como acontece com muitos pilotos do seu tempo, o nome de Juan Manuel Fangio ultrapassou o universo dos entusiastas do automobilismo.

Cinco vezes campeão mundial de Fórmula 1 na década de 50, o nome de El Maestro tornou-se uma verdadeira lenda. Nascido em Balcarce, foi nessa cidade argentina que foi criado um museu com seu nome em 1986.

Entre as dezenas de carros expostos, destaca-se este 300 SL Roadster, "parado" naquele espaço há 35 anos, nas mesmas condições em que o piloto o entregou.

Infelizmente, será difícil saber o preço final do histórico descapotável, a menos que o futuro dono o revele, já que a RM Sotheby’s não divulgará oficialmente o valor final.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?