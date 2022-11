Peça de museu: Ferrari exibe 365 GTB/4 com poeira de 40 anos

A Ferrari guarda no museu de Modena um super desportivo que não vê uma pinga de água há quase 40 anos.

Foram essas décadas todas que este esplêndido Ferrari 365 GTB/4 esteve "escondido" num barracão perdido no Japão.

Está actualmente exposto no museu da marca em Modena, com a sujidade original com que foi encontrado, à espera do restauro pela Ferrari Classiche.

Exemplar único

A história deste Ferrari empoeirado tornou-se viral em 2017 após ser descoberto numa garagem.

Se qualquer 365 GTB/4 Daytona, produzido entre 1969 e 1973, é uma peça valiosa na história de Maranello, este é ainda mais especial.

É o único exemplar sobrevivente com carroçaria em alumínio fabricada pela Carrozzeria Scaglietti.

Este Daytona com o chassis #12653 foi comprado em 1969 por um amigo íntimo de Enzo Ferrari.

Transportado para o Japão em 1971, onde mudou de dono por três vezes, até ficar esquecido pelo último proprietário até há cinco anos.

Levado a leilão pela RM Sotheby’s, o super desportivo foi vendido por 1,8 milhões de euros com a "poeira" com que foi encontrado.

"Galinheiro" a bordo

Por estes dias, o milionário que o adquiriu emprestou-o ao museu da Ferrari para os fãs da cavallino rampante o poderem ver mais de perto.

Há muitos cromados danificados, rodas sujas, ponteiras de escape enferrujadas e várias mossas nas soleiras laterais.

O interior parece um galinheiro, com uma espessa camada de pó a cobrir cada centímetro quadrado; salva-se o volante com que a Ferrari substituiu o anterior.

Verdadeira obra de arte sobre rodas, o Daytona equipa de origem um V12 atmosférico de 4.4 litros com 352 cv e 431 Nm.

Tal potência e binário são passados às rodas traseiras com diferencial traseiro através de uma caixa manual de cinco relações.

As acelerações do super desportivo à época eram fantásticas: 280 km/hora de velocidade de ponta, demorando 5,7 segundos a chegar aos 100 km/hora.

