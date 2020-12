Patrão da Volvo acredita que a marca só vai vender eléctricos em 2030

Hakan Samuelsson, CEO da Volvo, acredita que a marca sueca será exclusivamente eléctrica já dentro de 10 anos. "Surpreendia-me se não vendêssemos apenas automóveis eléctricos a partir de 2030", disse Samuelsson ao Financial Times Future of the Car Summit.

Recorde-se que a Volvo já tinha anunciado como objectivo para 2025 que metade das suas vendas fossem automóveis eléctricos. Agora, o seu "patrão", não só reforça a ideia como avança uma data para o ponto final nos motores de combustão interna dentro da fabricante nórdica.

Contudo, Samuelsson não fecha a porta aos motores de combustão interna a curto e médio prazo, mas sempre em sistemas híbridos plug-in, associados a motorizações eléctricas e a um pack de baterias.

Em 2019, e numa altura em que a Volvo não tinha qualquer automóvel eléctrico na sua gama, a marca sueca vendeu 705.442 automóveis em todo o mundo, números que representam um ano recorde para a fabricante do Norte da Europa.

Do total de vendas em 2019, menos de 7% das vendas - 45.933 unidades - foram de híbridos de ligar à ficha, pelo que pensar em vender exclusivamente automóveis eléctricos em 2030 pode parecer uma posição bastante optimista.

O mercado chinês, que neste momento é o segundo melhor mercado da marca, pode ser fundamental para a marca sueca atingir este objectivo, já que é o mercado mundial que mais "consome" automóveis eléctricos. Porém, importa não esquecer que a Volvo continua a vender muitos automóveis Diesel, nomeadamente nos SUV XC60 e XC90.