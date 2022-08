Pat Moss Edition: Mini JCW especial celebra pioneira dos ralis

Se é um admirador do especial John Cooper Works da Mini, saiba que está já disponível no nosso país uma edição especial do desportivo que homenageia a piloto Pat Moss.

Limitado a 15 exemplares no nosso país dos 800 que compõem esta variante inédita, o modelo presta tributo à piloto britânica que deu à Mini a sua primeira vitória num rali internacional.

Aconteceu no histórico Tulip Rally, que ligou ida e volta a cidade de Noordwijk, na Holanda, a Monte Carlo, no Mónaco, mostrando que a história do automobilismo também se faz no feminino.

O feito é tão mais notório já que aconteceu numa disciplina até então dominada por carros bem maiores e exclusivamente conduzidos por homens.

Tributo a uma campeã

Uma estética não convencional e pormenores elegantes caracterizam este Pat Moss Edition, que tem o propósito de trazer as emoções da diversão desportiva para as deslocações do quotidiano.

O design desta série limitada a 800 unidades a nível mundial, reflecte quer a história automobilística da marca britânica, quer as carreiras desportivas de Pat Moss e da sua co-piloto Ann Wisdom, que estava grávida.



Soma-se ainda o tejadilho Multitone com uma nova variante de tons, cujos desvios mínimos no padrão de cores causados por mudanças nas condições ambientais garantem que cada Mini tem um carácter único.

A cor do tejadilho nesta edição especial é combinada com a pintura metalizada da carroçaria em Midnight Black, com as molduras dos retrovisores laterais em vermelho.

Uma tulipa estilizada, que simboliza a primeira vitória do rali, está gravada nos pilares C e nas side scuttles do modelo, junto com a inscrição Pat Moss.

As tampas dos cubos das rodas apresentam igualmente um desenho exclusivo, com um grafismo baseado na Mini e no contorno da flor típica da Holanda.



Os principais factos do Tulip Rally de 1962 estão por baixo das side scuttles, nos painéis laterais dianteiros.

A rota Noordwijk – Monte Carlo – Noordwijk, e o modelo com o número 104 que percorreu os 2.500 quilómetros da prova.

Estes dados são completados com o lema Nascido para Competir que ainda hoje se aplica aos diferentes modelos da marca.

A distinguir este JCW Pat Moss Edition está uma faixa em branco com alinhamento transversal, que é inédito num Mini.

A combinação impressa dos números e letras tridimensionais – 737 ABL – é o registo do "clássico" que venceu o rali.

Interior distinto

Por dentro assinala-se, na superfície em Piano Black do lado do "pendura", a assinatura que homenageia a piloto desaparecida em 2008.



O volante desportivo em pele apresenta o logótipo da edição na forma de uma tulipa enquanto a representação abstracta dos êmbolos do motor serve de motivo para um gráfico na superfície interior do lado do condutor.

Com barras de diferentes alturas, formando as letras 'M', de Moss, e 'W', de Wisdom, simbolizam a dupla que causou sensação no mundo dos ralis durante tantos anos.

O Pat Moss Edition mantém o mesmo bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros em linha do explosivo Mini JCW.

Com 231 cv de potência e 320 Nm de binário máximos, cumpre os zero aos 100 km/hora em 6,1 segundos, com a velocidade máxima a chegar aos 246 km/hora.

O Pat Moss Edition deste Mini John Cooper Works é proposto a partir de 45.890 euros, e as encomendas já estão abertas.

