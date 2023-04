Páscoa trágica: GNR regista 15 mortos e 45 feridos graves

Quinze pessoas morreram e 45 ficaram gravemente feridas nos 1.816 acidentes registados durante a Operação Páscoa 2023 da GNR, a que se somaram mais 560 feridos ligeiros.

Estes números somam-se aos três mortos, 14 feridos graves e 361 feridos ligeiros registados pela PSP nas acções da operação Páscoa em Segurança 2023 realizadas nas suas áreas de responsabilidade.

Mais de 340 condutores foram detidos por condução com uma taxa de álcool no sangue considerada crime, no balanço da operação divulgado esta quarta-feira pela GNR.

A acção decorreu entre 3 de Abril e a última terça-feira, com o patrulhamento a ter sido intensificado a partir de dia 6 por causa do aumento de circulação no fim-de-semana da Páscoa.

Nos 58.808 condutores fiscalizados, a GNR detectou 517 com excesso de álcool; 349 foram detidos por terem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/litro, e 208 por conduzirem sem habilitação legal.

Nas acções desencadeadas pela força de segurança, foram registadas 4.724 contra-ordenações por excesso de velocidade.

Outras 1.152 foram por falta de inspecção periódica, 502 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, e 551 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha de transportes de crianças.

A GNR registou ainda 414 contra-ordenações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, e 395 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

