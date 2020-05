Parabéns Tom Moore: veterano também foi campeão de motociclismo

Até há algumas semanas era um perfeito desconhecido para os britânicos mas agora é um dos novos heróis do Reino Unido.

Estamos a falar do capitão Tom Moore, esta quinta-feira promovido a coronel honorário no dia em que festejou 100 anos de vida.

Face ao descalabro por que o sistema nacional de saúde britânico (NHS) está a passar – já morreram quase 27 mil pessoas no país devido ao Covid-19 –, o veterano da Segunda Guerra Mundial decidiu contribuir à sua maneira.

Agarrado ao seu andarilho, Tom Moore deu uma centena de voltas no jardim em redor da sua casa. Objectivo? Angariar 1.200 euros para o NHS.

Aquilo que parecia ser uma simples acção de apoio teve o seu prémio milionário: o oficial reformado do exército do Reino Unido já recolheu 36 milhões de euros… e o número continua a crescer!

Esta quinta-feira, como prenda de aniversário, dois aviões caça da Royal Air Force – um Hurricane e um Spitfire –, que fizeram história na Batalha da Grã-Bretanha contra a força aérea nazi, sobrevoaram a casa do ancião em Marston Moretaine, Bedfordshire.

Um ás das motas

Como escreve o diário desportivo Marca, só agora é que começam a conhecer-se mais pormenores da vida deste soldado que combateu na Índia e na Birmânia contra as tropas japonesas na Segunda Grande Guerra.

Nascido na região do Yorkshire, a 30 de Abril de 1920, Tom Moore foi um verdadeiro ás do motociclismo da região; aos 12 anos já tinha comprado a sua primeira motorizada.

Já na Índia, em 1941, onde se deslocava sempre em duas rodas, ensinou os camaradas de armas a conduzir motas e a fazer a sua manutenção.

Terminado o conflito, regressou à região natal para participar em corridas regionais de motociclismo, e sempre com o 23 gravado na sua Scott Squirrell, número reservado aos pilotos do exército.

Já foi convidado para assistir a uma prova no circuito de Silverstone após o fim da pandemia do Covid-19, e a McLaren e a Williams querem que visite as suas fábricas.

Para terminar, Tom Moore tornou-se também o "cantor" mais velho a chegar ao primeiro lugar da tabela de vendas de discos, com a versão ‘You’ll Never Walk Alone’, cantado em dueto com o actor de musicais Michael Ball e o coro Voice of Care.

"Estamos todos muito orgulhosos pelo dinheiro que conseguiste", felicitou-o Christian Horner, responsável máximo da Red Bull Racing.

"E, ainda por cima, és uma estrela de rock", brincou o responsável da equipa de Fórmula 1, que é casado com Geri Halliwell, das Spice Girls.