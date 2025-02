Para profissionais ''eléctricos'': Farizon estreia-se com comercial SuperVan

Portugal segue a tendência europeia e recebe mais uma insígnia chinesa dedicada aos "eléctricos" mas agora no segmento dos ligeiros comerciais, com a distribuição a ser assegurada pela Salvador Caetano Auto.

A SuperVan é o primeiro exemplo avançado esta terça-feira em Lisboa pela Farizon Auto, concebido especificamente para responder às exigências das frotas comerciais europeias.

O furgão da marca do "gigante" Geely é proposto em seis versões distintas, com comprimentos de 4,99 e 5,99 metros, para volumes de carga de 6,95 a 13 metros cúbicos com carga útil até 1.480 quilos.

Com propulsores de 170 (231) a 200 kW (272 cv), a alimentá-los estão baterias de 49, 66, 83 e 106 kWh para autonomias de 190 a 398 quilómetros, e recarregáveis de 20 a 80% em 30 a 40 minutos até 160 kW DC.

Sempre com um habitáculo ergonómico para três pessoas, dispõe dum ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas com Bluetooth, rádio e Apple CarPlay, e um painel de instrumentos LCD de sete polegadas.

O condutor pode ainda contar com sistemas avançados de assistência como o cruise control, alerta de colisão, travagem autónoma, câmara a 360 graus e monitorização de ângulo morto, entre outras valências.

A Farizon SuperVan já abriu as reservas com a entrada na gama a fazer-se a partir de 39.593 euros (sem IVA), com a marca a prever a cobertura territorial do continente e das regiões autónomas até ao final deste ano.

