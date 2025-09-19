Trabalho ou aventura? Dacia Duster revigora-se como 'pick-up'!

Para quem gosta do visual do novo Dacia Duster mas deseja uma bagageira com maior capacidade, pode sempre optar pelo Bigster mas, e o que acontece para aqueles que preferem antes uma pick-up?

Pois a construtora foi ao encontro dos aficionados com uma variante de caixa aberta que, embora não seja inédita nos 15 anos que o SUV compacto leva de vida, é a primeira vez que esta geração lançada em 2024 beneficia dela.

Tecnicamente, está homologada na categoria N1 como um utilitário de cabine dupla com quatro lugares, onde nem sequer falta um inédito apoio central dos braços a dividir o banco traseiro, e todos os assistentes à condução do Duster original.

Já a caixa de carga, capacitada para transportar até 430 quilos em pouco mais dum metro quadrado, dispõe ainda de duas grades metálicas nas laterais com quatro ganchos para prender as mercadorias transportadas.

A pick-up está disponível nas variantes Hybrid 140 e micro-híbrida TCe 130 com tracção integral com um preço de partida de 26 mil euros, sem contar com o IVA.

Em termos comparativos, sublinhe-se que o Duster convencional no nosso país começa nos 19.900 euros para o bifuel Eco-G 100, enquanto o Bigster mild hybrid-G 140 arranca nos 24.550 euros.

Agora, inútil será ir a correr até ao concessionário mais próximo para encomendá-la: esta proposta projectada em colaboração com a carroçadora local Romturingia apenas está disponível na Roménia!

