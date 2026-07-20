Pacote Boa Noite ''promove'' Volkswagen ID. Buzz a autocaravana eléctrica

Chega mesmo a tempo para gozar o Verão no nosso país a solução de conforto mais recente da Volkswagen Veículos Comerciais, fazendo da ID. Buzz uma verdadeira "autocaravana" para dois campistas ocasionais.

O pacote Boa Noite inclui a estrutura duma cama, um colchão dobrável com 2,0 metros por 1,2 metros, cortinas blackout para os vidros, e acessórios práticos como uma mesa e duas cadeiras, e grelhas de ventilação para os vidros laterais dianteiros.

Elemento central é o novo modo Boa Noite, introduzido com a mais recente geração de software, para a climatização contínua do habitáculo durante 48 horas ou até a capacidade reduzir-se a 20% de carga.

Ao mesmo tempo, a iluminação e as funções desnecessárias são reduzidas, de maneira a criar um ambiente tranquilo para dormir com a respectiva optimização do consumo energético.

A somar à "aventura campista" está a capacidade V2L, que transforma o monovolume numa fonte de energia móvel a 230 volts, para alimentar equipamentos eléctricos como geleiras computadores, ou carregar a bateria de e-bikes.

O pacote Boa Noite pode ser já encomendado para todas as variantes de passageiros da Volkswagen ID. Buzz, tendo um preço de partida de 2.153 euros.

Texto: P.R.S.

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