Ott Tanak, actual campeão mundial do WRC, e o co-piloto Martin Jarveoja salvaram-se miraculosamente de um horrível acidente no rali de Monte Carlo, nesta manhã de sexta-feira.





Ott Tanak "ganha" asas no rali de Monte Carlo

O Hyundai i20 Coupé WRC "voou" da estrada para uma pequena ribanceira, com vários capotanços pelo meio, na quarta classificativa da prova que liga Saint-Clément a Freissinières.

Felizmente, a dupla estoniana saiu ilesa do acidente, exemplificando, da pior forma, como os actuais carros de competição asseguram, no limite, a segurança dos pilotos.

Nas imagens filmadas a bordo, o Hyundai i20 Coupé WRC sai da estrada a cerca de 180 km/hora, imobilizando-se ao fim de quatro segundos.

Pouco antes do despiste, Ott Tanak seguia em quarto lugar na classificação geral do rali de Monte Carlo Rally, a 10,3 segundos atrás do líder Thierry Neuville, seu companheiro de equipa.

A Hyundai afirmou em comunicado que piloto e co-piloto foram levados ao hospital, como medida de precaução, para realizarem vários exames, algo perfeitamente normal num acidente tão brutal como este.

