A Mansory recriou mais um modelo de excepção como só a preparadora germânica é capaz de fazer.





Original: um corta-relvas personalizado pela Mansory

Conheça o Mansory X BSTN GT XI, um corta-relvas alucinante que tornará a tarefa de arranjar qualquer relvado uma aventura.

Claro que o corta-relvas em questão, inspirado nas famosas sapatilhas Air Jordan XI, não tem quase nada a ver com os seus concorrentes mais modestos.

Logo em destaque estão os painéis em fibra de carbono feitos à mão, a barra de metal à frente, os dois faróis e a entrada de ar.

As rodas exibem uns pneus listrados a branco com a sigla BSTN, a marca desportiva alemã com quem desenvolveu o projecto, enquanto o famoso logotipo Air Jordan está inscrito no depósito para recolher a relva.

O conjunto é rematado por uma pequena asa traseira e um banco de competição feito sob medida.

O corta-relvas Mansory X BSTN GT XI terá sido construído a pedido de um cliente muito especial, já que não faz parte do portefólio da preparadora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?