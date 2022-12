Operação Natal 2022: GNR regista oito mortos na estrada

Os dados são ainda provisórios mas, até às 07h30 desta segunda-feira, oito pessoas morreram na estrada durante a operação Natal 2022.

Os 867 acidentes rodoviários que a GNR registou desde 22 de Dezembro provocaram ainda 212 feridos, dos quais 12 ficaram em estado grave.

No comunicado divulgado pela agência Lusa, a autoridade policial adiantou fiscalizou 28.389 condutores durante aquele período.

Desse universo, 217 automobilistas conduziam com excesso de álcool, tendo sido detidas 107 pessoas por condução com uma taxa de alcoolemia no sangue superior a 1,2 gramas/litro.

A GNR adiantou também que foram detidas 65 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

A força da ordem registou ainda 5.404 contra-ordenações rodoviárias, entre as quais 1.680 por excesso de velocidade, 406 por falta de inspecção periódica obrigatória do veículo, e 111 por uso indevido do telemóvel.

