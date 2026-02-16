Opel reforça Zafira com bloco turbodiesel mais potente e eficiente

A electromobilidade está cada vez mais presente no mundo automóvel mas, apesar de toda a sua diabolização, o gasóleo tem ainda um papel a cumprir até à sua "eliminação" completa.

Exemplar nessa questão é o alargamento da linha Zafira, com a Opel a equipar o monovolume com um poderoso (e recentemente desenvolvido) bloco turbodiesel de 2.2 litros com potências diferenciadas segundo a transmissão.

Coexistente com a versão eléctrica de 100 kW (136 cv), a variante com caixa manual de seis relações propõe 150 cv e 370 Nm, mas se equipada com uma automática de oito velocidades, esses valores elevam-se a 180 cv e 400 Nm.

Sempre atendendo à norma Euro 6e, esta proposta na sua versão mais potente consegue acelerar dos zero aos 100 km/hora nuns animadores 10,6 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 185 km/hora.

Mais eficiente do que nunca, com a injecção directa de nova geração e a optimização do sistema de recirculação dos gases de escape, são assumidas reduções até 13% no consumo de gasóleo e nas emissões de dióxido de carbono.

Não deixa de ser irónico, no entanto, que a marca do relâmpago sublinhe esta novidade como "uma boa notícia para o ambiente e para a carteira dos clientes" num mundo automóvel cada vez mais pressionado a adoptar o "eléctrico".

A nova motorização turbodiesel, assim como a eléctrica, equipam a Zafira "padrão" com 4,98 metros de comprimento, assim como a variante XL de 5,33 metros.

Independentemente da solução motriz escolhida, podem contar-se com as qualidades típicas deste monovolume capaz de acomodar opcionalmente até nove pessoas, em termos de conforto, modularidade e tecnologias a bordo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?