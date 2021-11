O Opel Mokka-e foi galardoado com o troféu Volante de Ouro 2021 na categoria de Melhor Automóvel até 25 mil Euros, após a votação dos editores da revista Auto Bild.





Opel Mokka-e Volante de Ouro 2021 na Alemanha

É o terceiro título conquistado por carros electrificados da Opel, depois dos Ampera-e, em 2017, e do Corsa-e, no ano passado.

"O nosso Opel Mokka-e é tudo menos comum, tendo-o provado de novo na presente edição do Volante de Ouro", afirmou Uwe Hochgeschurtz, presidente da Opel, na cerimónia de entrega de prémios que decorreu terça-feira na Axel Springer Haus, em Berlim.

Alimentado por um motor eléctrico com 100 kW (136 cv) e 260 Nm, a bateria de 50 kWh do Opel Mokka-e dá uma autonomia até 338 quilómetros (ciclo WLTP).

A bateria pode ser recarregada até 80 por cento em 30 minutos numa estação de carga rápida DC de 100 kW.

O galardão com a designação original Goldenes Lenkrad foi criado em 1976 pela Bild am Sonntag e, desde 2009, com a AutoBild.

Os editores das duas publicações fazem primeiro a selecção dos veículos antes dos leitores votarem no Top 3 nas várias categorias. Os finalistas são depois testados e avaliados por um júri de peritos no circuito de Lausitzring.



Doze prémios foram entregues aos vencedores da edição deste ano, tendo sido oito distribuídos nas categorias Carros Pequenos & Compactos, Carros Eléctricos Pequenos & Compactos, SUV, SUV Eléctrico, Gama Média e Premium Class, Eléctricos de Gama Média e Premium Class, Carros Desportivos e Vans/Family.



A esses galardões somou-se o prémio Inovação do Ano, com a categoria Carro Mais Atractivo a ser escolhida pelos leitores das duas publicações.



Os prémios para as categorias Melhor Automóvel até 25.000 Euros e Melhor Automóvel até 35.000 Euros foram decididos pelos editores da revista Auto Bild.





