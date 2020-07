Opel Kadett Impuls I: o “pai” do Corsa-e nasceu há 30 anos

O Opel Corsa-e até pode ser o primeiro automóvel de produção da Opel, mas não é o primeiro carro "zero emissões" nas fileiras da marca de Rüsselsheim, que agora pertence ao grupo PSA. Muito antes deste Corsa-e, a fabricante alemã lançou o Opel Kadett Impuls I, um carro totalmente eléctrico que nasceu no final do século passado sob a forma de um veículo experimental.

Poucos o conhecem e escusado será dizer que há cerca de trinta anos os responsáveis da Opel estavam longe de imaginar que a indústria automóvel ia mudar tanto.

Este Kadett electrificado tinha por base o Kadett de produção e contava com um motor eléctrico de 100 V que movia apenas as rodas dianteiras. Com apenas 16 kW de potência, o equivalente a 22 cv, estava longe de impressionar pelos seus registos: precisava de 10 segundos para cumprir o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h.

Este projecto, que ainda contava com a colaboração da RWE, conhecida empresa energética, e da SAFT, fabricante de baterias, tinha por base um conjunto de baterias de 14,3 kWh que pesava 310 quilos e que ocupava 170 litros de espaço.

Tal como acontece com os automóveis eléctricos actuais, também este Opel Kadett Impuls I contava com um sistema de travagem regenerativa capaz de aproveitar a energia gerada nas desacelerações para carregar as baterias.

Agora, cerca de 30 anos depois, o Corsa-e é o porta bandeira da electrificação da Opel e apresenta-se com um motor eléctrico que produz o equivalente a 136 cv e 260 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,1 segundos.

A alimentar este motor está uma bateria de 50 kWh de capacidade que garante uma autonomia de 330 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP. O Corsa eléctrico já está disponível no mercado português com preços a começar nos 29.990 euros.