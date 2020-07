Opel Grandland X Hybrid de tração dianteira a partir de 46.725 euros

Os concessionários nacionais da Opel estão já a receber as primeiras unidades do Opel Grandland X Hybrid com tração dianteira.

Proposto com dois níveis de equipamento, é de 46.725 euros o preço da versão GS Line, que corresponde à entrada de gama, sendo de 51.125 euros a variante Ultimate do SUV híbrido plug-in.

Autonomia até 70 km

É o terceiro modelo electrificado da marca germânica a chegar ao nosso país, depois da variante do Opel Grandland X Hybrid4 com tração às quatro rodas e do Opel Corsa-e, e antes do lançamento do Opel Mokka 100% eléctrico.

O sistema de motorização do Grandland X Hybrid alia um motor eléctrico de 81 kW (110 cv), alimentado por uma bateria de iões de lítio de 13,2 kWh, e um propulsor a gasolina sobrealimentado de 1.6 litros com 180 cv (133 kW).

Uma caixa automática de oito velocidades permite colocar nas rodas dianteiras uma potência combinada de 225 cv (165 kW) e um binário de 360 Nm.

Com três modos de condução – Eléctrico, Híbrido e Sport –, está preparado para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 8,9 segundos, para uma velocidade máxima de 225 km/hora.

O consumo médio, segundo a norma WLTP, varia entre os 1,4 e 1,5 litros por cada 100 quilómetros, com as emissões de CO2 a oscilarem entre os 31 e 34 g/km.

O novo SUV da Opel oferece uma autonomia de 57 quilómetros em modo 100% eléctrico, ainda de acordo com o ciclo WLTP, que pode subir até aos 70 quilómetros em condução exclusivamente urbana.

O grau de eficiência energética é assegurado por um sistema sofisticado de travões, que permite recuperar a energia resultante da inércia da travagem ou da desaceleração.

Querendo assumir-se como uma referência no segmento dos SUV compactos, a versão de tração dianteira "está muito bem ajustada ao mercado português", explica José Barata, director de produto da Opel. "Sendo 'Classe 1' nas auto-estradas, consegue ficar abaixo dos 35.000 euros para efeitos de tributação autónoma para as empresas".

Equipamento de série premium

À semelhança da versão de tração integral, o Opel Grandland X Hybrid vem de série com bancos forrados a couro e tecido, ar condicionado, faróis LED, comutação automática 'máximos-médios', e sensores de luz e chuva.

Espelhos retrovisores exteriores com comando eléctrico e aquecimento, ignição sem chave, assistência ao arranque em subidas, travão de estacionamento eléctrico, sensores de estacionamento à frente e atrás, e câmara traseira são outros itens que equipam o SUV de origem.

Os sistemas de assistência à condução, no que à segurança diz respeito, compreendem alerta de colisão dianteira, com detecção de peões e travagem de emergência, manutenção de faixa com correcção automática da direcção, e reconhecimento de sinais de trânsito e detecção de cansaço do condutor,

O sistema de infoentretenimento IntelliLink Navi 5.0, com navegação e Opel Connect, também faz parte do equipamento de série, garantindo total conectividade com Apple CarPlay e Android Auto.

