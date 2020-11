Opel Corsa eléctrico para os ralis já está pronto a competir

O Opel Corsa-e Rally, o primeiro automóvel de ralis totalmente eléctrico produzido por um fabricante automóvel, está pronto a correr e a marca alemã já fez saber que um conjunto de unidades eléctricas vão participar, no próximo ano, num troféu monomarca próprio, denominado ADAC Opel e-Rally Cup.

Equipados com um motor eléctrico que produz 100 kW, o equivalente a 136 cv, quatro exemplares do Corsa-e Rally completaram na passada semana um programa de testes que durou três dias (num total de 1500 quilómetros) e que simulou o equivalente a dois ralis completos do Campeonato Alemão de Ralis, abrangendo troços cronometrados, troços de ligação e assistência.

"Foi um teste muito eficiente e bem-sucedido", afirmou o Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott. "Reunimos dados e informações importantes para que melhor possamos preparar o arranque da Opel e-Rally Cup 2021. Infelizmente, vários dos testes que tínhamos programado realizar com os nossos carros de desenvolvimento não puderam decorrer devido às restrições inerentes à pandemia Covid-19. Por isso, as nossas simulações de ralis em Pferdsfeld tiveram ainda maior relevância. Em resultado disso, o Corsa-e Rally está pronto!", atirou.

Recorde-se que a primeira época do ADAC Opel e-Rally Cup será composta por oito provas. O início está marcado para a Primavera do próximo ano e a última corrida deverá acontecer no Outono.