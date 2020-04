O comum dos mortais não percebe ainda muito bem porque é que o Homem deixou de voar até à Lua.

A missão da Apollo 17, entre 7 e 19 de Dezembro de 1972, encerrou este projecto grandioso da NASA, e nunca mais se aterrou no satélite natural da Terra desde então.

A nossa atenção, contudo, vira-se para a Apollo 16 e, principalmente, para o Lunar Roving Vehicle (LRV), o primeiro SUV 4x4 100% eléctrico que andou aos saltos na superfície lunar.

Pois agora saiu um vídeo dessa passeata, com qualidade 4K e 60 ‘frames’ por segundo, remasterizado a partir do original gravado a 21 de Abril de 1972.

Fantástico é que o filme compreende também a conversa mantida entre os astronautas John W. Young, que guiou o LRV, e Charles M. Duke, Jr., que filmou a façanha com uma câmara Maurer de 16 mm.

O cosmonauta Thomas K. Mattingly permaneceu na órbita lunar, a "controlar" os acontecimentos.

Concebido para operar em baixa gravidade e sob condições de vácuo, o LRV foi projectado de maneira leve, portátil e modular.

Toda a estrutura foi fabricada em alumínio, com as baterias de 36 volt colocadas à frente a oferecerem uma autonomia de 78 horas, correspondente a 180 quilómetros de distância.

Cada roda, feita com uma malha de cordas de piano e titânio, tinha o respectivo motor eléctrico, assim como uma suspensão independente por meio de barras de torção.

Curioso (e evoluído) era o funcionamento individual dos quatro motores, que permitia a desconexão de cada roda, ou a circulação em modo 4x2 caso dois dos propulsores electrificados se avariassem.

Onde andou o primeiro SUV eléctrico? Na Lua!

A sua resistência aos elementos, no entanto, nunca esteve em causa. Aliás, o primeiro dos três modelos construídos já antes tinha participado na missão da Apollo 15.

Além de superar as fases de descolagem e de alunagem, tinha de estar apto a ultrapassar o terreno inóspito da Lua e sobreviver a temperaturas até 150º C negativos.

O veículo viajou embalado e preso a um dos lados do módulo de alunagem, para depois ser rapidamente "construído" na Lua.

Uma vez montado, o resultado final foi uma viatura com 3.100 mm de comprimento por 1.800 de largura, com uma altura ao solo de 350 mm, e pesando pouco mais de 180 kg.

A capacidade de carga era de 621 quilos, incluindo o peso dos dois ocupantes, equipamentos científicos (com especial destaque para o giroscópio de navegação), peças de substituição, broca e amostras rochosas recolhidas.

Não havia muito mais a acrescentar a este SUV de aspecto bastante arcaico, para além de poder circular à estratosférica velocidade de 14 km/hora!

O seu raio de acção estava limitado a um raio inferior a dez quilómetros do módulo lunar por questões de segurança.

É que a NASA fez as contas e "descobriu" que a distância máxima que um astronauta poderia percorrer a pé até à nave era de 9,6 quilómetros!

Na verdade, os três LRV percorreram, no total, menos de 91 quilómetros na Lua.

Foi a NASA quem esteve à frente do desenvolvimento do veículo lunar, com a construção a ser delegada na Boeing com a colaboração da Delco Electronics, divisão de tecnologia avançada da General Motors.

Infelizmente, nunca esteve previsto a recuperação dos veículos lunares. Os três SUVs eléctricos estão "estacionados" na Lua para, quem sabe um dia, serem conduzidos pelos astronautas da próxima missão lunar…

