Autoeuropa escolhida para produzir o Volkswagen ID.1

Depois dos 600 milhões de euros investidos para acolher a produção da próxima geração do T-Roc como híbrido a gasolina já este ano, há mais uma boa notícia para a Autoeuropa.

Um verdadeiro ''carro do povo''? Eis o novo Volkswagen ID. Every1!

A fábrica foi escolhida para produzir o ID.1 100% eléctrico. A notícia foi confirmada pelo próprio director executivo do grupo alemão num encontro com jornalistas em Wolfsburg, e confirmado pela Reuters.

A decisão apenas será comunicada oficialmente esta terça-feira aos trabalhadores da instalação fabril de Palmela, de acordo com o semanário Expresso.

Na escolha da Autoeuropa face às rivais do grupo automóvel nos países da Europa central e do leste terá estado o preço a que o citadino deverá chegar ao mercado: a partir de 20 mil euros na Alemanha.

Não terá sido apenas esse factor a pesar na escolha já que a fábrica também é reconhecida no seio do construtor pela sua elevada eficiência.

Confirmada esta decisão, Portugal passa a ter duas instalações "especializadas" na produção de carros 100% eléctricos; o pontapé de saída foi dado em Outubro pela Stellantis de Mangualde.

Apresentado nas última semana mas ainda como protótipo, o futuro Volkswagen ID.1 retoma a linguagem estilística inaugurada pelo ID.2all.

Com 3,88 metros de comprimento por 1,81 de largura e 1,49 de altura, e com uma bagageira de 305 litros, o citadino deverá ter um motor de 70 kW (95 cv) para uma velocidade de ponta de 130 km/hora.

Não é avançada a capacidade da bateria mas a Volkswagen sempre adianta que assegurará uma autonomia mínima de 250 quilómetros.

Sabido é o citadino ser montado sobre a plataforma modular MEB, com a novidade do propulsor eléctrico sair do eixo traseiro para o dianteiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?