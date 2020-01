O céu é o limite: Aston Martin cria helicóptero ACH 130

Não é sobre o solo que rolam as propostas da Aston Martin. O construtor britânico firmou uma aliança com a Airbus Corporate Helicopters para o desenvolvimento de uma "nave" voadora muito especial.

O ACH 130 Aston Martin Edition, assim se chama o helicóptero nascido da parceria, distingue-se pelos interiores e exteriores estilizados que a marca criou para os seus modelos automóveis.

Significa agora que os felizes proprietários de um Aston Martin não sentirão muita diferença quando se sentarem aos comandos do ACH130. Cada helicóptero é decorado com elementos requintados que o fabricante há muito habituou os seus admiradores.

A exclusividade de cada um dos ACH 130 Aston Martin Edition está garantida por uma placa, no painel de instrumentos, com os logotipos da parceria, assim como o número da edição e o nome do piloto.

