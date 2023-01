Nunca ''queimou'' pneus: Ferrari F430 parado há 14 anos vai a leilão

Há um Ferrari novinho em folha em leilão que o dono comprou há uma dezena de anos para apreciar a beleza das suas linhas em vez de acelerá-lo na estrada.

É um dos casos mais raros que alguma aconteceu a uma leiloeira: a Silverstone Auctions vai levar à praça o Ferrari F430 Scuderia de um coleccionador de Hong Kong com apenas 112 quilómetros no hodómetro.

Adquirido em 2009, o super desportivo nem chegou a rolar para fora do concessionário: uma grua içou-o para cima de um camião e, na garagem que o guardou até agora, foi tapado com uma capa específica.

Com a temperatura e humidade controladas, o clássico não sofreu qualquer dano nos últimos 14 anos, devendo ser um dos 279 exemplares mais bem conservados desta série especial com volante à direita.

Este Ferrari F430 Scuderia pintado em Bianco Avus, com o interior em Nero Alcantara, compreende uma série de pormenores exclusivos.

Elementos exteriores em fibra de carbono, com a parte superior do volante e os painéis das portas no mesmo material, a que se somam pinças de travão amarelas de seis pistões alinhadas com discos carbono-cerâmicos, são alguns dos destaques.

O bloco V8 atmosférico de 4.3 litros está num estado imaculado, assim como a caixa automática sequencial de seis relações que passa os 510 cv e 470 Nm às rodas traseiras com diferencial autoblocante.

Com uma velocidade máxima de 320 km/hora, o super carro acelera dos zero aos 100 km/hora em 3,5 segundos, sendo preciso "esperar" 11,3 segundos para chegar aos 200 km/hora.

O leilão Race Retro Classic and Competition Car acontece a 25 de Fevereiro, com a Silver Auctions a estimar que o Ferrari F430 Scuderia atinja um valor entre os 170 mil e 200 mil euros.

