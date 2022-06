Novos radares em Lisboa já estão a funcionar

A partir de hoje, 1 de Junho, estão activos os 21 radares que recentemente substituíram os equipamentos mais antigos em Lisboa, assinala a câmara municipal.

Também a partir desta data, de forma gradual, entrarão em funcionamento 20 novos radares, numa medida que representou um investimento de 2.142.487,65 euros.

O sistema de segurança rodoviária integra agora 41 dispositivos de controlo de tráfego, instalados em locais estratégicos da capital portuguesa.

A diminuição da velocidade praticada nas vias e, em consequência, a redução do número de acidentes e a minimização dos seus impactos nas vítimas são os principais objectivos.

Os 21 radares já existentes, mas agora com tecnologia mais avançada, estão instalados nas seguintes localizações de Lisboa:

» Avenida Afonso Costa;

» Avenida Almirante Gago Coutinho;

» Avenida Cidade do Porto;

» Avenida da Índia;

» Avenida da República;

» Avenida das Descobertas;

» Avenida de Brasília;

» Avenida de Ceuta (2 sentidos);

» Avenida Eusébio da Silva Ferreira (Segunda Circular)

» Avenida General Correia Barreto (2 sentidos);

» Avenida Infante Dom Henrique (2 sentidos);

» Avenida João XXI;

» Avenida Marechal António Spínola (2 sentidos);

» Avenida Marechal Craveiro Lopes (Segunda Circular);

» Avenida Marechal Gomes da Costa;

» Campo Grande;

» Túnel Marquês de Pombal.

Adicionalmente, de acordo com a monitorização da sinistralidade em Lisboa, efectuada pela autarquia em articulação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, foram definidas 20 novas localizações.

A instalação dos novos teve em conta três critérios: controlar as entradas e saídas da cidade; complementar posições de radares existentes; e mitigar factores de risco, principalmente nas vias com inclinação elevada e com Três vias de trânsito no mesmo sentido.

A entrada em funcionamento destes 20 novos radares ocorrerá de forma gradual, também a partir de 1 de junho, nos seguintes locais:

» Avenida Almirante Gago Coutinho;

» Avenida Calouste Gulbenkian;

» Avenida de Brasília;

» Avenida de Ceuta;

» Avenida dos Combatentes (2 sentidos);

» Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (2 sentidos);

» Avenida Eusébio da Silva Ferreira (Segunda Circular);

» Avenida Infante Dom Henrique (2 sentidos);

» Avenida Lusíada (2 sentidos);

» Avenida Marechal Craveiro Lopes (2 sentidos);

» Avenida Marechal Gomes da Costa;

» Avenida Padre Cruz (2 sentidos);

» Avenida Santos e Castro (2 sentidos).

Na aproximação às zonas onde estão colocados os radares está instalada sinalização informativa, a indicar que a via está sujeita a fiscalização de velocidade

