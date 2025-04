Novo Volkswagen T-Roc na rota híbrida

A apresentação oficial só deverá acontecer no Verão mas fotografias-"pirata" da segunda geração do Volkswagen T-Roc já circulam nas redes sociais desde o início deste ano.

Agora é a revista italiana Al Volante a revelar as imagens de patente da versão final avançadas pela construtora germânica a 6 de Março.

Sem grande surpresa, o futuro crossover apresta-se a assumir os códigos estilísticos do Volkswagen Tiguan mas mantendo a típica silhueta fastback do modelo actual.

À frente, as ópticas mais cónicas são unidas por uma faixa luminosa enquanto no plano inferior a grelha é bem mais larga do que no antecessor.

O capô mais arredondado, mas sem perder as nervuras laterais que lhe dão um visual mais musculado, segue a linha da gama eléctrica ID, enquanto na traseira destacam-se os novos farolins e o nada discreto difusor.

Desconhecem-se imagens do interior do crossover mas, à partida, a concepção do habitáculo não deverá divergir muito do que é propostos nos Volkswagen Tiguan e Passat.

Tendo como base a plataforma MEB Evo do grupo Volkswagen, o T- Roc irá estrear-se nas motorizações electrificadas associadas a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem.

O bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros em linha poderá ser a solução nas versões micro híbridas eTSI de 130 e 150 cv, embora também possa assumir uma versão inédita 100% híbrida.

