Novo Seat Leon revelado a 28 de Janeiro terá versão híbrida 'plug-in'

Será um dos passos mais importantes na história de um dos modelos mais importantes do portefólio da Seat. Com apresentação agendada para 28 de Janeiro, a marca espanhola revelou o primeiro vídeo do novíssimo Seat Leon.

A quarta geração do familiar revela, de acordo com a marca, uma melhoria significativa na tecnologia disponível no habitáculo e nas motorizações, que incluirá uma variante híbrida plug-in.

Diversos detalhes são revelados no vídeo: o sistema de iluminação dianteiro e traseiro, que será um dos principais pontos a afirmar a nova personalidade do modelo, será totalmente em LED.

Uma faixa de luz a toda a largura da porta traseira, a lembrar o El Born 100% eléctrico, complementa ainda mais a estética do familiar, reforçada pelos "piscas" dinâmicos de mudança de direcção.

E, enquanto o condutor se encaminha para o novo Seat Leon, um Hola! é projectado no chão quando as portas do carro são activadas.

Dentro do habitáculo, o conceito inovador de iluminação está patente na luz ambiente envolvente em LED ao longo de todo o painel de instrumentos e nas portas dianteiras.

A acompanhar a evolução tecnológica de iluminação do Seat Leon estará a versão equipada com uma motorização híbrida plug-in, numa espécie de cartão-de-visita para o 100% eléctrico El Born, com lançamento previsto para o próximo ano.

