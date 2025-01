Novo Renault Twingo abre as portas a um habitáculo astuto

Revelado que foi no salão automóvel de Paris o protótipo que dará origem a uma nova geração do Renault Twingo, a marca do losango mostra agora o interior do citadino E-Tech Electric no evento de Bruxelas.

Longe de imitar o desenho modelo original de 1993, os estilistas mantiveram um interior espaçoso mas com soluções práticas e originais.

Em causa está igualmente o máximo de contenção nos custos para conseguir um "eléctrico" acessível ao comum dos mortais por um preço inferior a 20 mil euros quando chegar em 2026 aos concessionários.

Resumido ao esencial

O mobiliário interior do protótipo caracteriza-se logo por um tabliê "flutuante" na cor da carroçaria, onde se apoiam o painel de instrumentos de sete polegadas e o ecrã multimédia de 10,1.

Contra a falta de comandos físicos, acima da consola central estão três botões para regular a climatização, complementados pelo vermelho dos "piscas" de emergência como tributo ao primeiro Twingo.

Contra uma bagageira previsivelmente pequena, somam-se espaços de arrumação sob o tabliê para objectos de uso quotidiano (ou não!).

Os estofos dos bancos inspiram-se nos padrões coloridos que decoram o modelo da primeira geração, mas com toques ligeiros nos painéis das portas e na instrumentação para combinar com a cor exterior.

Como carro de exposição que também é para explorar e testar novas ideias, o citadino tem o piso feito de cortiça tingida.

Pena é não estar previsto o tejadilho envidraçado que exibe no modelo de produção, nem mesmo a capota recolhível em tela que realçava os antecessores.

Exterior revisto

A estreia não se limita ao habitáculo, já que foram feitos acertos por fora do habitáculo com detalhes estéticos que o aproximam do visual definitivo do modelo de produção.

A parte inferior da área frontal esconde uma entrada de ar enquanto as extensões das cavas das rodas traseiras foram reduzidas, e o formato dos farolins alterado.

Os pára-choques pretos foram redesenhados e impressos num padrão em favo de mel com o uso duma impressora 3D, juntando-se uma nova entrada de carregamento na esquerda do guarda-lamas dianteiro.

O Renault Twingo E-Tech Electric será construído sobre a plataforma AmpR Small em que são montados os R4 e R5 100% electrificados.

Sem informações técnicas precisas, os rumores apontam para uma autonomia em redor dos 300 quilómetros, mas sem se saber a capacidade da bateria assim como o poder do motor que o equipará.

