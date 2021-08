É uma chegada esperada pelos fãs da Peugeot para um dos pontas de lança da marca do leão.





Novo Peugeot 308: encomendas abertas a partir de 25.100 euros

As encomendas para o novíssimo Peugeot 308 abriram no nosso mercado, com um preço de arranque de 25.100 euros na entrada da gama.

E, logo no lançamento, a gama irá integrar duas motorizações plug-in, formadas pelo motor a gasolina 1.6 PureTech de 150 e 180 cv, aliado a um propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv).

Elegante e sofisticado

Marcado por linhas elegantes e sofisticadas, o modelo é posicionado num novo e mais elevado patamar de qualidade.

A arquitectura geral foi optimizada para garantir maior espaço a bordo, mas também para sublinhar a sua dinâmica e identidade na estrada.

Construído sobre a mesma plataforma EMP2 em que assentou o modelo da anterior geração, a sua evolução permitiu ao novo 308 crescer no exterior e no interior.

A plataforma é agora composta por novos elementos estruturais optimizados, para oferecer mais eficiência, segurança, conforto e prazer de condução.





O Peugeot 308 mede 4.367 mm de comprimento (+ 110 mm) por 1.852 mm de largura (+ 48 mm). A altura (- 20 mm) baixou para 1.444 mm mas a distância entre eixos aumentou 55 mm, para os 2.675 mm.

Particularmente beneficiados com as novas dimensões são os ocupantes dos bancos traseiros. O aumento de habitabilidade, não se reflectiu na bagageira, que baixou dos 420 para os actuais 412 litros de capacidade.

Mesmo assim, passa a contar com mais 28 litros de arrumação sobre o piso para guardar pequenos volumes.





Tecnologia evoluída

Quanto à tecnologia, o Peugeot 308 recebe a mais recente e evoluída geração de sistemas de apoio à condução.

Entre as novidades está o i-Cockpit com i-Connect Advanced integrado, e um sistema de infoentretenimento intuitivo e conectado.

A ele somam-se novos argumentos na condução semi-autónoma com o pacote Drive Assist 2.0.

Nele estão compreendidos o cruise control adaptativo com função stop&go, nas versões equipadas com caixa de velocidades automática, e ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem.





Somam-se ainda três novas funções para estradas com vias duplas, reflectidas na mudança semi-automática de faixa, na recomendação antecipada da velocidade, e adaptação da velocidade em curva.

Compreende ainda travagem automática de emergência com detecção de peões e ciclistas de dia e à noite, e alerta de risco de colisão.

Alerta do ângulo morto e de tráfego nas manobras de marcha-atrás, ajuda ao estacionamento através de quatro câmaras, e acesso e arranque "mãos livres" são outras tecnologias incluídas.

Motores para todos os gostos

A gama do Peugeot 308 irá integrar duas motorizações plug-in, formadas pelo motor a gasolina 1.6 PureTech de 150 e 180 cv e o propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv).

Ambas as versões Hybrid 180 e-EAT8 (180 cv) e Hybrid 225 e-EAT8 (225 cv) são suportados por uma bateria de 12,4 kWh, para uma autonomia até aos 60 quilómetros.





No campo dos motores térmicos, a linha é composta pelos blocos a gasolina 1.2 PureTech de 110 e 130 cv com caixa manual de seis velocidades. Na variante mais potente, é dada a opção para a transmissão automática de oito relações.

A gasóleo é proposto o bloco de 1.5 litros BlueHDi de 130 cv com caixa manual de seis velocidades ou transmissão automática de oito relações.

Para o início do próximo ano, está prevista a chegada ao mercado nacional da variante SW do Peugeot 308.

Versão Equipamento Preço

1.2 PureTech 110 cv CVM6 Active Pack 25.100 € 1.2 PureTech 130 cv CVM6 Active Pack 25.800 € 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 Active Pack 29.200 € Hybrid 180 cv e-EAT8 Active Pack 37.450 € 1.2 PureTech 130 cv CVM6 Allure 28.200 € 1.2 PureTech 130 cv EAT8 Allure 30.100 € 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 Allure 31.600 € 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 Allure 33.500 € Hybrid 180 cv e-EAT8 Allure 39.650 € 1.2 PureTech 130 cv CVM6 Allure Pack 29.100 €

1.2 PureTech 130 cv EAT8 Allure Pack 31.000 € 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 Allure Pack 32.500 € 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 Allure Pack 34.400 € Hybrid 180 cv e-EAT8 Allure Pack 40.550 € 1.2 PureTech 130 cv EAT8 GT 33.450 € 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 GT 36.850 € Hybrid 180 cv e-EAT8 GT 43.000 € Hybrid 225 cv e-EAT8 GT 44.500 € 1.2 PureTech 130 cv EAT8 GT Pack 35.500 € 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 GT Pack 38.900 €

Hybrid 180 cv e-EAT8 GT Pack 45.050 € Hybrid 225 cv e-EAT8 GT Pack 46.550 €

