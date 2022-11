Era uma questão de tempo até o e-tron adoptar uma designação em linha com a oferta da Audi.

Audi e-tron passa a Q8 e-tron e ganha mais potência e autonomia

Alvo de uma pequena reestilização, passa a chamar-se agora Q8 e-tron e assume-se como o topo de gama eléctrico da marca.

O modelo mantém as versões SUV e Sportback, com a variante mais desportiva a ser designada como SQ8 e-tron.

Mudanças visuais ligeiras

A Audi aproveitou a ligeira renovação estética do e-tron para mudar o nome para Q8 e-tron, passando a ser o topo de gama eléctrico da marca germânica.

O modelo permanece disponível na variante SUV clássica, assim como na versão Sportback, a que soma o desportivo SQ8 e-tron.

As mudanças visuais são muito pequenas: a principal mudança está no redesenho da grelha, que agora inclui uma faixa luminosa na parte superior.

Atrás distingue-se o difusor em cromado, com o nome do modelo bem relevado no pilar B para o distinguir do antecessor.

Por dentro também são poucas as mudanças, há novos estofos e revestimentos em plástico reciclado, e até a madeira entra no rearranjo do habitáculo.

Certo é que as pequenas alterações exteriores tiveram um impacto assinalável na melhoria aerodinâmica.



Ainda mais potente

O Q8 e-tron Sportback baixou o Cx de 0,26 para 0,24 enquanto no SUV convencional passou de Cx 0,28 para 0,27.

Novidade mesmo é a actualização do motor traseiro que equipa os Q8 e-tron 50, 55 e SQ8.

Ao passar de 12 para 14 bobines, o campo electromagnético é agora mais potente mas com o mesmo consumo de energia, de acordo com a Audi.

O Q8 50 e-tron passa a desenvolver até 250 kW (340 cv) em modo boost e 664 Nm. Já o Q8 55 e-tron passa a ter 300 kW (408 cv), também com o boost activado, mantendo o mesmo binário.



A estrela da gama é o SQ8 e-tron, com os três propulsores eléctricos a darem uma potência de 370 kW (503 cv) e um binário de 973 Nm.

O resultado é uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em 4,5 segundos para uma velocidade de ponta de 210 km/hora, embora limitada por via electrónica.

Autonomia até 600 km

Esta evolução no desempenho está intimamente ligada ao aumento da capacidade das baterias, assim como a potência de carregamento.

O Q8 50 e-tron vê a capacidade da bateria subir de 71 para 93 kWh, resultando num aumento de autonomia até 491 quilómetros no SUV, e 505 no Sportback.

Já o Q8 55 e-tron e o SQ8 e-tron, a bateria é agora de 114 kWh, quando antes era de 93 kWh.



No primeiro exemplo, a autonomia sobe até aos 600 quilómetros no Sportback, com o SUV a oferecer uma distância até 582 quilómetros.

O desportivo SQ8 e-tron consegue rolar até 493 quilómetros se for o SUV, ou 513 quilómetros versão Sportback.

A potência de carregamento da bateria também aumentou: até 150 kW na versão menos potente, quando antes era de 120 kW.

As duas variantes mais poderosas passaram de 150 para 170 kW, com a recarga nos três exemplos a ser feita em 31 minutos dos dez aos 80%.

A chegada da nova gama ao mercado nacional está prevista para Fevereiro mas ainda não foram divulgados os preços para qualquer uma das três variantes.

