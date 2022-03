Desta vez, foi a própria BMW a adiantar-se aos espiões automóveis e revelar as formas, ainda bem camufladas, da quinta geração do Mini.





Novo Mini testado na neve e no gelo; produção arranca em 2023

O hatchback, incluindo a sua variante 100% eléctrica, está a ser sujeito a intensos ensaios de Inverno em Arjeplog, na Suécia, para refinar o chassis do veículo.

E, para que não haja quaisquer dúvidas na continuação da linhagem, no quadro de honra fotográfico estão os diferentes modelos que antecedem o novo Mini.

Testes invernosos

Os testes a que o novo Mini está a ser sujeito incidem ainda sobre a entrega de potência do motor eléctrico, e a optimização da tracção, condução e suspensão.

É objectivo da marca reforçar o espírito de condução go-kart, de maneira a ultrapassar as características de condução dos actuais modelos.

Já sabido é que a nova geração terá a sua contraparte com motor térmico de três e cinco portas, e descapotável, a que se somará um crossover totalmente electrificado.

A curiosidade está na distinção das plataformas em que ambas as variantes motrizes serão construídas. O hatchback 100% electrificado será sustentado por uma nova arquitectura específica.



Espera-se que essa solução permita aumentar o espaço a bordo, assim como a instalação de uma bateria com maior capacidade do que os actuais 32,6 kWh.

Será construído na China pela parceria Spotlight Automotive, formada entre a BMW e a Great Wall, que também irá fornecer a maioria dos componentes.

Quanto às variantes com motor de combustão, serão construídas no Reino Unido, sobre uma versão actualizada da plataforma FAAR, a mesma em que serão montados os futuros BMW X1 e Mini Countryman.

Actualizado mas não muito

As principais diferenças face ao Mini actual estão na dianteira mais curta do novo hatchback, e nos novos farolins.



À frente mantêm-se os tradicionais faróis redondos, embora actualizados e com luzes diurnas LED.

Do interior reformulado pouco se sabe, mas o habitáculo deverá contar com um grande ecrã táctil de infoentretenimento circular no centro do tabliê e um pequeno visor head-up no pára-brisas.

A produção só deverá arrancar em 2023 mas ainda este ano é expectável que a camuflagem desapareça para se apreciar o novo Mini.

