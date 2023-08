Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC já pode ser reservado; saiba o preço

Já pode ser encomendado o novo GLC 43 4MATIC que dá entrada à gama do SUV "vitaminado" pela Mercedes-AMG.

Seja por fora, seja por dentro, há inúmeros pormenores que distinguem o dinamismo deste modelo.

De fora fica, por enquanto, a poderosa variante GLC 63 S E Performance, caracterizado pelos seus 680 cv e 1.020 Nm totais.

Ambiente desportivo

Como não poderia deixar de ser, neste GLC 43 4MATIC é de série a típica grelha pan-americana que ilustra os modelos da divisão AMG da marca alemã.

O pára-choques dianteiro, com apêndices aerodinâmicos e revestimento cromado, também é exclusivo do SUV.

Somam-se ainda os painéis de protecção das embaladeiras, o pára-choques traseiro com difusor simulado e os revestimentos das ponteiras duplas de escape.

A bordo, o ambiente desportivo é destacado pelos bancos AMG em pele sintética Artico e microfibra Microcut com grafismos e revestimentos exclusivos.

O revestimento em pele e Nappa, com a insígnia AMG em relevo nos apoios de cabeça, ou os bancos AMG Performance estão disponíveis como opção.

4,8 segundos até 100 km/h

A equipar o GLC 43 4MATIC está o bloco de 2.0 litros e quatro cilindros desenvolvido pela insígnia de Affalterbach.



É realçado pelo turbocompressor com assistência eléctrica de 48 volt, para melhorar a resposta do motor a baixas rotações e manter a pressão no sistema de admissão.

A potência e binário de 421 cv e 500 Nm são passados às quatro rodas através de uma caixa automática AMG Speedshift MCT 9G de nove relações.

O propulsor a combustão está associado a um sistema mild hibrid, com o motor eléctrico a dar pontualmente 14 cv e 160 Nm nas acelerações.

Com estes números, significa que os zero aos 100km/hora são cumpridos em 4,8 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se nos 250 km/hora.

A nível mecânico dispõe de série a tracção integral 4MATIC, a suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo ajustável e o eixo traseiro direccional activo.

O Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC arranca nos 105.550 euros mas depressa ultrapassa aquele valor com as inevitáveis personalizações.



» Pack Night AMG: 950 euros

» Pack Night AMG II: 700 euros

» Pack exterior AMG I em fibra de carbono: 3.650 euros

» Pintura Manufaktur em prateado magno High-Tech: 4.100

» Pack Bancos Performance AMG Avançado: 2.650 euros

» Pack Bancos Performance AMG High-End: 5.750 euros

» Pack AMG Dynamic Plus: 2.500 euros

» Sistema de escape com som performance AMG: 700 euros

