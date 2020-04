Novo Mazda6 terá tracção traseira e motor de seis cilindros

A nova geração do Mazda6, cujo lançamento deverá acontecer no final de 2022, vai contar com uma plataforma de tracção traseira e com um motor de seis cilindros em linha montado longitudinalmente.

A informação está a ser avançada pela "Car and Driver", que dá conta de que este modelo estará a ser pensado e desenvolvido para "bater o pé" aos rivais premium do segmento, nomeadamente o BMW Série 3.

Em termos de imagem, é expectável que a inspiração parta do Mazda Vision Coupé Concept revelado em 2017, com o Mazda6 a afirmar-se como um coupé de quatro portas, tal como já acontece com o Peugeot 508, por exemplo.

Mas a grande novidade - em linha com o facto da base ser uma plataforma de tracção traseira - é o motor que vai alimentar este modelo. De acordo com a mesma publicação, a escolha vai recair sobre um motor de seis cilindros em linha com a revolucionária tecnologia SKYACTIV-X e com um sistema eléctrico de 48 V. Contudo, não está descartada a hipótese deste modelo também ser vendido na Europa com um bloco de seis cilindros Diesel.

A mesma publicação adianta que o Mazda6 pode ser acompanhado por um coupé de duas portas. Será o RX-9 que tanta gente tem pedido nos últimos anos?

Ao contrário do que muito se disse, este coupé não estará equipado com um motor Wankel mas sim com este novo motor de seis cilindros em linha da marca de Hiroshima, associado a esta mesma plataforma de tracção traseira.

Toyota também está à espreita

Ultimamente a Mazda tem estreitado relações com a Toyota, que pode adoptar este bloco de seis cilindros em linha para a próxima geração do Lexus IS e RC. Pouco se sabe acerca destes modelos, mas as informações mais recentes dão conta de que podem ser apresentados no próximo ano.