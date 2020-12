Assume-se como um dos hiper desportivos mais deslumbrantes do momento e nada como construir uma versão especial para celebrar os 60 anos da Frecce Tricolori, a maior esquadrilha de acrobacia aérea do planeta.





Novo Huayra Tricolori: um Pagani para levantar voo







Aerodinâmica é o foco

Limitado a três unidades e com um preço de 5,5 milhões de euros antes de impostos, o Pagani Huayra Tricolore apresenta uma nova carroçaria directamente inspirada no avião Aermacchi MB-339A P.A.N.

Um divisor dianteiro mais pronunciado e com um perfil aerodinâmico totalmente novo oferece uma força descendente máxima, graças ao novo pára-choques com extractores laterais projectados para maximizar a eficiência do intercooler.

Também o colector é novo, para permitir um maior fluxo de ar para arrefecer o motor V12 biturbo. Atrás foi também optimizado o difusor, enquanto a nova asa ajuda a conseguir o equilíbrio aerodinâmico perfeito, ao compensar o aumento da força descendente à frente.

Curioso é o facto de os apoios da asa traseira terem um desenho em tudo semelhante à cauda dos jactos da Frecce Tricolori, exibindo os números do carro como se vê nas aeronaves.

Original é a integração, no centro do capô, de um tubo Pitot, como nos aviões a jacto, para medir a velocidade macroscópica do ar e determinar a condição aerodinâmica do hiper carro.

A linhagem com as cores da esquadrilha prosseguem na pintura do Huayra Tricolore, com as três cores da bandeira italiana listadas ao longo da carroçaria, conjugando-se na traseira com os farolins.



Um novo jogo de jantes em liga leve, com um desenho que lembra uma turbina a jacto, quadros em alumínio anodizado nas entradas de ar laterais, e faróis maquinados dão o remate final ao conjunto.

"Voar" bem rente ao chão

Na estrada, a evolução mais recente do V12 biturbo da Mercedes dispara 840 cv de potência e 1.100 Nm de binário, passados ao solo por uma transmissão sequencial de sete velocidades com diferencial electromecânico.

O chassis, construído em Carbo-Titanium e Carbo-Triax da Pagani, reforça a rigidez do Huayra Tricolore, enquanto o seu desempenho na estrada foi melhorado graças à nova geometria da suspensão, ao controlo electrónico dos amortecedores e à aerodinâmica activa.

No interior saltam à vista as peças em alumínio maquinadas e produzidas com ligas usadas na indústria aeroespacial, enquanto os bancos estão revestidos em tons branco e azul, com detalhes de pele em branco, vermelho e verde.

A principal diferença em relação aos Huayra "convencionais" está na instalação de um anemómetro no painel de instrumentos, ligado ao tubo Pitot, para indicar a velocidade do vento.

E agora… é só levantar voo rente ao chão ao lados dos Aermacchi MB-339A P.A.N. da Frecce Tricolori!

