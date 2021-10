Novo Honda Civic Type R pronto para Nürburgring

São as duas primeiras fotografias oficiais e com o desportivo ainda profundamente camuflado. O novo Honda Civic Type R está já na fase de testes dinâmicos no circuito alemão de Nürburgring.

O modelo, que chegará ao mercado no próximo ano, poderá ser o último "térmico" puro para o mercado europeu, face à estratégia de electrificação que a marca japonesa está a impor na sua gama automóvel.

A camuflagem da carroçaria não esconde os elementos aerodinâmicos, embora, no geral, se perceba uma abordagem mais suave ao seu desempenho desportivo.

À frente distingue-se uma grelha superior maior, com a inferior a destacar-se pela sua dimensão, percebendo-se ainda as entradas de ar laterais.

Os guarda-lamas também parecem ser mais largos do que o hatchback convencional, enquanto as jantes de grande diâmetro, "calçadas" com pneus Michelin de baixo perfil escondem travões Brembo com as pinças pintadas em vermelho.

De perfil, destacam-se as saias laterais e as pequenas saídas de ar atrás das rodas dianteiras. Visto de trás, a asa montada a meio da janela parece menos radical em relação à versão que irá substituir.

O conjunto é rematado pelo proeminente difusor traseiro, a albergar os três tubos de escape montados ao centro.

Desconhecida mantêm-se as especificações, mas tudo aponta para que seja equipado com uma versão actualizada do bloco turbo-alimentado de 2.0 litros.

Significa isso que o novo Civic Type R poderá debitar mais que os 320 cv e 400 Nm da actual versão, combinado com uma reconfiguração da suspensão e travões mais eficazes.

