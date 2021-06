Novo Ferrari V6 híbrido 'plug-in' mostra-se a 24 de Junho

É já na quinta-feira, 24 de Junho, que a Ferrari irá revelar o novo V6 híbrido plug-in, que irá rivalizar com o McLaren Artura.

E nada melhor para abrir o apetite do que com um vídeo protagonizado por David Tonizza, campeão mundial em 2019 do F1 Pro Series pela Ferrari Esports FDA Team.

Fun to Drive (Divertido de Conduzir) é o lema do vídeo que promove o novo super carro, que terá um bloco biturbo de 3.0 litros, aliado a um motor eléctrico.

Ainda com o nome de código F171, o desportivo poderá níveis de desempenho muito semelhantes aos oferecidos pelo Ferrari F8 Tributo.

Fala-se mesmo de 700 cv de potência máxima combinada, o que o colocaria a par do Artura do construtor britânico.

Sem muitas informações sobre como será o novo híbrido plug-in, tudo aponta para que a estética seja inspirada no Ferrari SF90 Stradale.

Os detalhes do habitáculo são ainda um mistério mas também deverá haver várias semelhanças com o interior do SF90.

A 24 de Junho, todas as dúvidas ficarão esclarecidas, incluindo o nome de baptismo do super modelo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?