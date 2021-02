Será o DS4 um actor de peso para os concorrenciais segmentos dos modelos hatchback e crossover de luxo, principalmente os que têm insígnias alemãs?





Novo DS4 ao assalto dos SUV 'premium' alemães

Tudo indica que sim ou não aliasse este SUV, apresentado ao mundo esta quarta-feira, o requinte da alta-costura francesa às tecnologias mais evoluídas de segurança e apoio à condução.

A chegada ao mercado acontece no último trimestre deste ano, sem terem precisados a data e o preço para cada variante.

Linhas fluidas e elegantes

Comecemos pela linha estilística fluida, que não esconde o ar robusto e francamente desportivo do DS4 que, para além do modelo base, é ainda proposto nas variantes Cross e na dinâmica Performance Line.

Construído sobre uma reformulada plataforma EMP2, que também serve de base aos Peugeot 308 e 3008, apresenta-se com 4.400 mm de comprimento por 1.830 de largura e 1.470 mm de altura, tendo a bagageira uma capacidade 440 litros nas três versões.

As luzes diurnas, colocadas nas laterais a toda a altura do pára-choques, que emoldura a grelha do motor, são ousadas no estilo quanto baste, assemelhando-se a duas pernas e prolongando-se numa espécie de pé.





A encimá-las e a dominar toda a área frontal estão três ópticas LED afiladas, que são de série em todos os níveis de equipamento.

Visto de perfil, atenta-se de imediato na suave linha descendente do tejadilho, que termina sobre a porta da bagageira adornada por farolins horizontais delgados, mas escondida sobre uma destacada asa superior traseira.

Esse ar desportivo é reforçado por jantes em liga leve de 19 polegadas, que podem ser trocadas opcionalmente por um jogo de 20 polegadas.





A pintura metalizada, que também é de série, é proposta em sete tonalidades, com especial realce para o cinzento lacado e o ouro bronzeado.

Materiais nobres mas recicláveis

Para o interior do DS 4, os estilistas apostaram na combinação de materiais nobres como a pele, Alcantara, madeira e até fibra de carbono forjado, com as variantes Cross e Performance Line a ganharem ambientes específicos.

O fluxo de ar no habitáculo foi optimizado com a nova tecnologia DS Air, com as saídas integradas no tabliê de forma muito discreta.





O novo sistema de infoentretenimento DS Iris System, proposto num ecrã táctil de dez polegadas redesenhado para máxima personalização, baseia-se nas tecnologias de controlo de voz e de gestos, à semelhança com o que já acontece com o MBUX da Mercedes.

E, como a marca faz questão de sublinhar, o DS4 representa não é apenas um exemplo no que respeita à qualidade dos acabamentos, mas também um compromisso da marca para limitar o seu impacto ambiental.

Significa isso que 95% dos materiais usados no crossover são reutilizáveis, e 85% das peças são recicláveis, quando um terço dos componentes usados na sua fabricação é reciclado.





Tecnologia evoluída

Tecnologias avançadas não faltam no DS 4, a começar por um visor head-up que projecta no pára-brisas, com uma diagonal de 21 polegadas (DS Extended Head-Up Display), todas as informações essenciais ao condutor.

Além disso, oferece uma condução autónoma de nível 2, que permite ultrapassagens feitas em modo semi-autónomo e ajusta a velocidade em curva, à semelhança do que já equipa o DS 3 Crossback, DS 7 Crossback e DS 9, e controlo de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go.

A suspensão activa, inédita no segmento, controlada por uma câmara atrás do pára-brisas e por quatro sensores, faz o ajuste automático do amortecimento segundo o perfil da via.





Também os novos "radares" laterais permitem monitorizar tudo o que rodeia o DS4, evitando situações iminentes de colisão.

O sistema DS Night Vision, com uma câmara de infra-vermelhos na grelha do motor, detecta à noite peões, animais e outros obstáculos na estrada, e "transporta" a informação para o visor head-up no pára-brisas.

Gasolina, diesel e híbrido plug-in

Serão três os motores a gasolina para o DS4, complementados por um propulsor a gasóleo e uma versão híbrida plug-in, e todas elas equipadas com uma transmissão automática EAT de oito velocidades.

O cartão de visita é exactamente a variante electrificada de ligar à "ficha", denominada DS4 E-Tense, composta por um bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros, de 180 cv e 300 Nm.





Novo DS4 ao assalto dos SUV 'premium' alemães





A ele está aliado um motor eléctrico de 80 kW (110 cv) com 320 Nm para uma potência combinada de 225 cv e 360 Nm de binário máximo passados ao solo pela transmissão e-EAT8.

A bateria de 12,4 kWh permite uma circulação superior a 50 quilómetros em modo 100% eléctrico.

No campo da gasolina é proposto um motor turbo PureTech com potências de 130, 180 e 225 cv, e no gasóleo o Blue HDI com 130 cv.

Será preciso aguardar até Outubro, para quando está prevista a chegada do DS4 aos concessionários europeus, para saber os preços para cada versão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?