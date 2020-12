Novo Dacia Sandero já chegou. Preços arrancam nos 9.000 euros

Vai já na terceira geração e promete manter o sucesso que ganhou desde o primeiro momento.

O novo Dacia Sandero pode ser encomendado a partir de terça-feira, com um preço-base de 9.000 euros, com as primeiras entregas a acontecerem em Janeiro.

Ao mercado nacional chegam três motorizações – duas a gasolina e uma bi-fuel –, ficando de fora o gasóleo, e três níveis de equipamento: Access, Essential e Comfort.

A gama arranca com o motor SCe 65 de 1.0 litros e três cilindros, com 65 cv de potência, aliado a uma transmissão manual de cinco velocidades, que não estará presente na variante Stepway.

Mais potente é o bloco TCe 90 turbo, também de 1.0 litros e três cilindros. Os 90 cv são passados ao solo por uma caixa manual de seis velocidades ou, em opção, através da nova transmissão CVT automática.

Destaque igualmente para o propulsor bi-fuel TCe 100 ECO-G (gasolina e GPL), com 100 cv de potência e uma caixa manual de seis velocidades.

Dacia Sandero Motorização Preço Access Sce 65 9.000 euros Essential Sce 65 9.750 euros Essential TCe 100 ECO-G 11.500 euros Comfort TCe 90 13.250 euros Comfort TCe 90 CVT 14.550 euros Comfort TCe 100 ECO-G 13.500 euros

Dacia Sandero Stepway Motorização Preço Essential TCe 90 13.250 euros Essential TCe 100 ECO-G 13.500 euros Comfort TCe 90 14.750 euros Comfort TCe 90 CVT 16.050 euros Comfort TCe 100 ECO-G 15.000 euros



