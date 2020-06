Novo BMW Série 4 Coupé já levou o tratamento da M Division

A BMW mostrou esta terça-feira o novo Série 4 Coupé, que só chega ao mercado português no final do próximo mês de Outubro. Mas se gostou do que viu e já está a sonhar com a configuração que vai escolher, saiba que a lista de componentes M Performance já foi divulgada, deixando este Série 4 Coupé com uma imagem ainda mais arrojada.

O "pack" M Sport já atira este Série 4 Coupé para níveis mais elevados de agressividade, mas para os mais exigentes, a divisão M da marca de Munique, inspirada nas propostas da BMW motorsport, criou uma linha de componentes em fibra de carbono que ajudam a deixar o novo Coupé da marca da Baviera ainda mais exclusivo.

Na dianteira, por exemplo, destaca-se o novo difusor em carbono, bem como novas molduras para as entradas de ar. Já nas laterais aquilo que salta à vista são as capas dos espelhos em fibra de carbono exposta, as saias laterais no mesmo material e ainda uma faixa negra ao fundo das portas, isto já para não falar das jantes especiais e das pinças de travões em vermelho.

Avançando para o interior, este "tratamento" especial da M Division também se faz sentir, sobretudo no volante, agora com uma faixa vermelha no topo e com vários elementos em carbono, para combinar com as patilhas das mudanças.

A versão que aqui lhe mostramos é a M440i xDrive, a mais potente da gama, pelo menos até chegar o tão esperado M4. Conta com um bloco de 3.0 litros com seis cilindros em linha que produz 374 cv de potência e com um sistema eléctrico de 48 V que produz o equivalente a 11 cv.

A BMW garante que esta versão é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,7 segundos, um número impressionante, sobretudo se tivermos em conta que é menos de 0,5 segundos mais lento que o BMW M4 Coupé original.