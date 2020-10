O que acontece a um Ferrari Monza SP1 quando passa pelas mãos da Novitec? Uma máquina monstruosa, que supera em larga medida o desempenho deste roadster exclusivo!





Novitec transforma Ferrari Monza SP1 num 'roadster' ainda mais monstruoso

Os engenheiros da preparadora alemã deitaram mãos à obra e mexeram no motor V12 de 6.5 litros para debitar 844 cv e 780 Nm contra os originais 810 cv e 719 Nm.

Se os 300 km/hora de velocidade de ponta se mantém, o mesmo já não se poderá dizer do "tiro" dos 0 aos 100 km/hora: 2,8 segundos, menos uma decima de segundo do que a versão de fábrica.

A potência e o binário suplementares são obtidos graças a um sistema de exaustão de elevado desempenho produzido sob medida.

E, para quem não olha a meios para ter esta preciosidade, há ainda a opção de o sistema ser revestido com uma capa em ouro para dissipar o calor de maneira mais eficiente.

A suspensão, que também está disponível para o Ferrari Monza SP2, foi revista com novas molas desportivas que permitiram baixar a carroçaria ao solo em 35 mm, sendo o conjunto rematado com jantes forjadas de liga leve da Vossen de 21 ou 22 polegadas.

Além disso, a Novitec também poderá adaptar o habitáculo com detalhes ao gosto pessoal do feliz proprietário do bólide.

A preparadora alemã não avança preços para este Ferrari Monza SP1 transformado mas deverá superar largamente os 1,6 milhões de euros.

